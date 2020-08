De-a lungul timpului, Botezatu a avut mai multe relații, dar se pare că nicio femeie nu a reușit să îi fure inima pentru totdeauna. Acum a dat detalii despre ce înseamnă în asentimentul său femeia perfectă.

În cadrul unul interviu, Cătălin Botezatu a vorbit despre femeia perfectă. Totodată, designerul a dezvăluit faptul că este o persoană destul de selectivă și nici nu își dorește un mariaj de lungă durată. În plus, el mai susține faptul că toată viața a fost un bărbat selectiv și că a ținut cont de anumite reguli atunci când a fost într-o relație cu vreo femeie.

„Nu o să fiu ipocrit, toată viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jurul meu numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călatorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a mai schimba peisajul din când în când”, a declarat Cătălin Botezatu.

În urma cu un an de zile, cunoscutul bărbat s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. El a suferit o operație, în Turcia, după ce a aflat că are o tumoară la colon. Toată intervenția a durat 6 ore, iar la momentul actual creatorul de modă este mult mai atent la starea de sănătate, scrie wowbiz.ro.

Născut în 1966, la Alexandria, Cătălin Botezatu este un cunoscut creator de modă și fotomodel. El și-a început cariera în modă în anul 1984, ca manechin al casei de modă Venus, condusă de Zina Dumitrescu. După doar un an, în 1985, Botezatu a primit, la Frankfurt, titlul de „Cel mai bun manechin al anului în Europa”.

Ulterior, Cătălin Botezatu a urmat cursurile Institutului European de Modă din Milano, iar cunoscutul creator Gianni Versace l-a ales să lucreze timp de șase luni în atelierele sale.

El a devenit director de stil al casei de modă Europa din București, după care și-a înființat propria casă de modă, Delphi, în anul 1996. De-a lungul vremii a lansat mai multe colecții precum „Buddha Bar”, „Egyption”, „Kyoto”, „Angels”, „Ameno”, „Chicago” etc., dar și o linie de lenjerie intimă masculină.

La Paris, designerul român a susținut o paradă a modei în cadrul evenimentului „Herritage Mode et culture – Paris 2007”, organizat la Ambasada României, sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe.

Este singurul creator de modă din țară care se ocupă scenografie, regie, coloană sonoră, cât și de styling-ul colecției (bijuterii, pantofi, aplicații capilare etc.), conform biografiei oficiale.