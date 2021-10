Relația agitată dintre Ilie Năstase și Ioana Simion i-a bulversat și pe judecători. Decizia luată în instanță

Relația tumultuoasă dintre Ilie Năstase și Ioana Simion le-a dat bătăi de cap și magistraților. Nu mai există cale de împăcare între cei doi soți, așa că divorțul va continua. Soția fostului mare jucător de tenis a depus actele, săptămâna trecută, la Judecătoria Constanța.

Ce au decis magistrații în privința divorțului dintre Ilie Năstase și Ioana Simion

Magistrații au hotărât, marți, scoaterea dosarului de pe rolul completului civil C39 și trimiterea în vederea judecării la completul civil C8, acolo unde soția lui „Nasty” înregistrase prima cerere de desfacere a căsătoriei.

„În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17.12.2015, dispune scoaterea de pe rolul completului civil C39 a prezentei cauze şi trimiterea acesteia în vederea judecării la completul civil C8, care a fost învestit iniţial cu cauza înregistrată sub nr. 5606/212/2021. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 402 teza finală C. proc. civ., astăzi, 26.10.2021”, a precizat instanța.

Procesul va continua la completul civil C8, care pe 24 iunie l-a suspendat, după ce părțile s-au împăcat. „Un capitol din viața mea a luat sfârșit”, anunța Ioana Simion pe contul de Facebook, dând de înțeles că nu mai are de gând să continue alături de soțul ei.

Mesajul pe care îl transmitea soția lui „Nasty”

„Ma consider o femeie puternica și mândra de faptele mele…răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune ca aceasta experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT!!!

In toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt, crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine. Va rog, sa ma înțelegeți ca in acesta perioada voi avea nevoie de liniște si putina intimitate!!! Va mulțumesc frumos,pentru înțelegere! Cu deosebit respect, IOANA!, mai transmitea Ioana Simion.