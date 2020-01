Velea a povestit cum a apărut mărul discordiei cu Abi Talent, tânătul de 19 ani.

„(…). Am văzut un Story pe care l-a făcut. Era despre mine. Am zis să nu-l sun. Știam ce fel de om e. L-am mirosit repede. Am așteptat să-l văd față în față, poate își schimbă puțin părerea. Am încercat să trec cu vederea acest episod. M-am întrebat de unde are tupeul să vorbească așa cu mine. Eram la un eveniment și, la plecare, l-am văzut pe Abi. Nu aveam cum să nu-i zic ceva. M-am dus la el. I-am zis: vezi că ai vorbit prost de mine.

Am lăsat așa fraza, să o continue el. De fapt, i-am dat o șansă să-mi ceară scuze sau măcar să o dea la întors. Abi, tu m-ai lovit acolo unde mă doare, adică muzica și vârsta. Dar nu a fost deloc așa. Eram convins că e obraznic în viața reală. Mi-a dat o replică foarte proastă, o replică fără sens. Mi-a zis că m-a și uitat. Atunci i-am zis: e multă lume aici, altfel îți dădeam un capac. Îmi crescuse adrenalina. Nu accept, la cât am muncit, să-mi vorbească așa unul ca el. Nu cred că i-aș fi dat un capac. Nu-s violent, dar de nervi așa am simțit nevoia să mă exprim. Oricum… dacă îi dădeam un capac… îl despărțeam de sănătate și nu era cazul (…)”, a declarat Alex Velea în cel mai nou episod de vlog postat pe contul lui de YouTube.

Antonia și Alex Velea sunt împreună de mai mulți ani. Eu au doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani, potrivit cancan.ro

