Căsnicia dintre fosta Primă Doamnă și Traian Băsescu durează din 1975.

În urmă cu 15 ani, în anul 1995, Maria Băsescu a făcut prima și ultima declarație în care a mărturisit că e casnică.

Dar nu mereu a stat acasă pentru a avea grijă de cele două fete.

„Si imi placea foarte mult, pentru ca totdeauna mi-a placut societatea, oamenii. Sa fie multi oameni in jurul meu. Mai tarziu am ajuns inchisa intre patru pereti. Am stat foarte mult singura. E adevarat, la inceput am incercat sa dau fetita la cresa, dar nu se adapta. Era mereu bolnava si nu manca. Asa ca am ramas acasa. Singura. Sotul meu pleca mereu pe mare”, a declarat Maria Băsescu.

Înainte de căsătoria sa cu Traian Băsescu, lucra în turism pe litoral și era foarte pasionată de asta.

O caracteristică a doanei Maria Băsescu a fost ținuta impecabilă, la care nu a renunțat niciodată. S-a remarcat prin acest lucru atât în acțiunile oficiale ale președintelui României, cât și în momentele private. Acest cod vestimentar care odată intrat în rutina sa, a rămas și astăzi. Mamă a fouă fete, bunică de patru nepoți, Maria Băsescu își păstrează același tonus.

Regretele Mariei Băsescu

Fosta primă doamnă spunea că o întristează când soțul ei e plecat la mare.

Nu avea cu cine sta de vorbă și de aceea este un pic mai tăcută.

„Chiar vreau sa-mi cer scuze pentru felul in care ma exprim. Probabil ca ma exprim greoi. Asta pentru ca foarte mult timp am vorbit numai cu cainele”, spunea ea.

Maria Băsescu a mărturisit și care îi sunt regrele. Spunea că îi lipsesc vremurile când mergea la serviciu și agitația de atunci. De asemenea, a dezvăluit faptul că regretă că nu a avut și al treilea copil.

În vârstă de 68 de ani, Maria Băsescu este o femeie care își poartă anii onorabil, potrivit antena3.ro