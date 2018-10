Regizorul Martin Scorsese şi actorul Leonardo DiCaprio, din nou împreună pe marile ecrane. Ce film le pregătesc fanilor

Regizorul Martin Scorsese şi actorul Leonardo DiCaprio se vor întâlni din nou pe platourile de filmare, după ce au realizat în tandem cinci pelicule cu mare impact la public. Cei doi vor lucra împreună la thrillerul ''Killers of the Flower Moon'', a anunţat studioul Imperative Entertainment citat joi de EFE, transmite Agerpres.





Pelicula, bazată pe cartea de succes cu acelaşi nume a lui David Grann, va fi cel de-al şaselea film realizat de cei doi după ''Gangs of New York'', ''The Aviator'', ''The Departed'', ''Shutter Island'' şi ''The Wolf of Wall Street''. Acţiunea se petrece în Oklahoma în anii 1920 şi se axează asupra membrilor tribului Nation Osage, imediat după descoperirea unor puţuri de petrol pe pământurile lor. Membrii tribului au fost ucişi unul după altul şi recent creatul FBI a lansat ancheta fără să se aştepte la conspiraţia căreia a trebuit să-i facă faţă.

"Când am citit cartea lui David, am început imediat să o vizualizez: personajele, scenele, acţiunea. Ştiam că trebuie să o transpun într-un film", a declarat Scorsese, care a adăugat că "sunt entuziasmat să aduc această poveste tulburătoare pe marile ecrane".

Scorsese va fi de asemenea producător alături de Dan Friedkin, Bradley Thomas, Emma Tillinger Koskoff şi Appian Way Productions. Scenariul va fi scris de Eric Roth şi se speră ca filmările să înceapă în vara anului viitor. În momentul de față, Leonardo DiCaprio ia parte în prezent la turnarea filmului ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, în timp ce Scorsese se ocupă de post-producţia filmului său de acţiune ''The Irishman'' realizat pentru Netflix

Pagina 1 din 1