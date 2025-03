Regina Mary a Danemarcei a strălucit la dineul de gală din Finlanda. Povestea bijuteriilor pe care le-a purtat

Regina Mary a Danemarcei a purtat aseară două bijuterii regale frumoase și de epocă la un dineu de gală de stat în Finlanda. Familia regală daneză se află într-o vizită de stat de două zile în Finlanda și au fost găzduiți de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de soția acestuia, Suzanne Innes-Stubb, la un dineu organizat la Palatul Prezidențial din Helsinki pe 4 martie.

Regina, în vârstă de 53 de ani, a purtat diadema de aur a Reginei Caroline Amalie cu camee antice, dar și brățara cu pietre vesuviane a Prințesei Vilhelmine Marie - bijuteriile nefiind purtate de peste 140 de ani. Cu rochia neagră din dantelă semnată de designerul Jesper Høvring, ținuta sa avea detalii cu frunze și mâneci semi transparente. Centura aurie a reginei avea, de asemenea, o broșă de argint cu steagul danez în centru.

Finnish President Alexander Stubb held a State Banquet for King Frederik X and Queen Mary of Denmark at the Presidential Palace in Helsinki last night: https://t.co/HZv4rVYccE

Un utilizator de pe X a comentat despre bijuteriile prezentate, notând că „sunt cu adevărat superbe”, în timp ce altul a subliniat că „aceste bijuterii au fost scoase din seif după ce a devenit regină”.

Palatul a detaliat istoria bijuteriilor, menționând că „tiara a fost creată în jurul anului 1820 pentru Caroline Amalie, soția lui Christian al VIII-lea, care a fost regentul Danemarcei între 1839 și 1848”.

Queen Mary of Denmark brought out Queen Caroline Amalie's Gold and Cameo Tiara for the first time in over 140 years, which was hidden in plain sight for years in a corner cabinet on the visitor route at the Amalienborg Palace Museum: https://t.co/BbZQpZW6Lw

— The Royal Watcher (@saadsalman719) March 6, 2025