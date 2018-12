REGINA MARIA a fost OTRĂVITĂ de GARDA DE FIER? Mărturii cutremurătoare din jurnalul ultimului an de viață al „Reginei-soldat”

În ultimele luni de viață, Regina Maria a suferit dureri cumplite de stomac. Cum Carol al II-lea, fiul ei, a refuzat să publice buletinul de sănătate al augustei sale mame, bârfele și ipotezele halucinante au înnebunit, atunci, România. Cele mai negre scenarii puneau pe seama legionarilor suferința Reginei Maria. Mai mult, la un moment dat, s-a vehiculat ipoteza potrivit căreia regina ar fi fost împușcată de propriul fiu, după o ceartă violentă!





Dar să vedem, mai bine, ce nota Regina Maria în propriul jurnal:

Sâmbătă, 17 aprilie 1937, Cotroceni

„N-am mai scris de aproape șase săptămâni, am fost bolnavă și supusă la o dietă de înfometare; am ajuns în așa hal de slăbiciune încât nu mai pot ține creionul în mână. N-am scris nici măcar o scrisoare.

În noaptea de 10 spre 11 martie am căzut dintr-o dată la pat.

Stomacul meu a făcut lucruri ciudate, ceea ce pentru mine, care aveam o digestie remarcabilă, era ceva absolut neobișnuit. În noaptea de 10 martie m-am simțit brusc ciudat cam pe la miezul nopții și m-am dus la baie, dar pe neașteptate m-au lăsat picioarele, nu le-am mai putut controla; în loc să fiu în stare să intru în baie, m-am împiedicat, copleșită de o amețeală nemaipomenită, incapabilă să-mi păstrez direcția, așa că am căzut, lovindu-mă de paravanul de lângă ușa budoarului meu. Am căzut cu el u tot și o vreme am zăcut acolo, foarte confuză, fără s înțeleg ce mi s-a întâmplat, dar am reușit să mă ridic în picioare din nou și în cele din urmă am ajuns în baie, unde m-a prăbușit pe masa de masaj, în apropierea căreia este un clopoțel. Mă simțeam din ce în ce mai ciudat, așa că am fost de acord să fie chemat Mamulea (n.r. - Ion Mamulea, 1873-1956, medic al Curții Regale începând din octombrie 1908) și am spus că ar fi bine să fie chemat Zwiedineck (n.r - Eugen Anton Zwiedineck „Zwiedy”, 1886-1956, general român care a luptat în ambele războaie mondiale. După moartea lui Gaetan Denize, 14 mai 1930, devine aghiotantul și secretarul particular al Reginei Maria”.

Regina Maria în tinuta oficială, cu Marele Cordon al Ordinului Carol I, steaua Ordinului Carol I şi o diademă în stil Art-Nouveau, cca. 1920. Fotografie din Colecţia de cărţi poştale a Muzeului Naţional Cotroceni

Ce s-a întâmplat mai departe? Jurnalul intim al reginei consemnează următoarele:

„Am stat acolo calmă, întinsă pe spate și așteptând, cu capul învârtindu-mi-se într-una, iar pe dinăuntru simțeam ca și cum ar fi o revoluție. Cei doi domni au apărut și, în timp ce îi explicam lucrurile lui Mamulea, m-am simțit dintr-o dată extrem de rău și a vomitat ceva ce arăta foarte ciudat, o (nota editorului - substanță) culoare urâtă și întunecată plutind într-un sos roșu. Arătam categoric îngrozitor și m-am simțit complet epuizată.

Am petrecut aproape toată ziua pe canapeaua din baie, în vreme ce dormitorul mi-a fost aranjat ca pentru un om bolnav, scoțându-se patul cel mare și punând în locul lui două paturi mai mici”.

