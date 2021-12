Regina Elisabeta, mesaj emoționant de Crăciun. Primele sărbători fără prințul Philip

Regina Elisabeta a II-a îi aduce un omagiu defunctului prinţ consort Philip în mesajul de Crăciun, spunând că i-a simțit prezența în perioada sărbătorilor. Ea a vorbit despre acesta ca despre „preaiubitul” print care i-a stat alături vreme de 73 de ani, după cum relatează BBC News.

„Crăciunul le poate fi dificil celor care i-au pierdut pe cei dragi. Anul acesta, mai ales, înţeleg de ce”, a declarat ea, într-o notă personală.

Regina a făcut referire, în mesaj, la prințul consort în contextul pandemiei de Covid-19 care va fi prezentă și anul viitor. Elisabeta a II-a și-a transmis mesajul așezată lângă o fotografie în care apare alături de prințul Philip.

„Acea sclipire insolentă şi iscoditoare era la fel strălucitoare la sfârşit, ca atunci când l-am văzut prima oară”, a transmis regina.

„Însă viaţa constă, bineînţeles, atât în despărţiri definitive, cât şi în prime întâlniri”, „iar oricât de mult ne este dor de el, mie şi familiei mele, ştiu că i-ar plăcea să ne bucurăm de Crăcun”, spune ea, evocând „capacitatea de a face haz în orice situaţie”.

Palatul Buckingham a anunţat săptămâna aceasta că, în primăvară, urmează să fie organizată o slujbă religioasă în memoria prinţului Philip, la Westminster Abbey.

Regina, în vârstă de 95 de ani, a subliniat, în mesajul de Crăciun, importanţa „predării ştafetei” generaţiei viitoare. Se știe că suverana Marii Britanii s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în acest an. Iar din acest motiv și-a rărit aparițiile publice.

Ea a lăudat activitatea prinţilor Charles şi William la summitul ONU COP26 pe tema modificărilor climatice. Suverana a amintit de Jubileul de Platină, de anul viitor, care marchează 70 de ani de domnie. În acest context și-a exprimat speranța că evenimentul va aduce un „sentiment de unitate”.

În mesaj au mai fost evocate evenimentele la care au fost prezenți membrii familiei. Dar a ocolit cu grijă orice referire la prinţii Andrew, Harry şi Meghan.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”

In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2021