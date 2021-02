Regina Elisabeta II are o rudă de care nu a auzit nimeni. Este fenomenal strănepotul neștiut al Reginei Elisabeta II. Arthur Chatto are 21 de ani și face senzație pe internet. Are mușchi, pătrățele, e arătos și, peste toate, deține ceva la care cei mai mulți oameni nici nu îndrăznesc să se gândească.

Tânărul Chatto este al 26-lea în linia moștenitorilor tronului regal. Strănepotul Reginei Elisabeta a II-a este nepotul Prințesei Margareta, sora cea mică a Reginei. Părinții săi sunt Lady Sarah Chatto și Daniel Chatto.

Ceea ce se vede cu ochiul liber accesându-i conturile de pe rețelele de socializare, este că junele pune mare accent pe dezvoltarea fizică. E un atlet în toată puterea cuvântului. Iar trupu-i viguros și armonios, lucrat la sală, e pe placul a peste 216.000 de fani.

Conștient de calitățile sale fizice, Arthur nu are nicio emoție să distribuie multe imagini în care apare în bluze mulate sau chiar la bustul gol, cu „pătrățelele” abdominale la vedere.

Cu ce se ocupă strănepotul neștiut al Reginei Elisabeta

Chiar dacă face parte din nobilime și prin vene-i curge sânge albastru, Arthur Chatto nu vrea să trăiască în puf. Așa a ajuns în Cartea Recordurilor. El deține două recorduri mondiale: participant în cea mai tânără echipă și cea mai tânără persoană care a vâslit în Marea Britanie. De asemenea, adoră să facă scufundări.

