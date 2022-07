Regina Elisabeta a II-a, confundată cu „o bătrână care s-a rătăcit”. Cum i s-a interzis participarea la un eveniment

Mamă a patru copii – Charles, Anne, Andrew şi Edward – şi având opt nepoţi şi 12 strănepoţi, Regina Elisabeta a II-a a avut în subordinea ei 14 prim-miniştri, de la Winston Churchill şi până la Boris Johnson. Deși se află pe tron de 70 de ani, nu toți britanicii o recunosc pe regină.

Cu ceva timp în urmă, Reginei aproape că i-a fost refuzată intrarea la Windsor Horse Show, deoarece un paznic nu știa cine este. „Îmi pare rău, iubire, nu poți intra fără un autocolant”, i-a spus paznicul. Regina participă la acest spectacol anual încă din copilărie, deoarece evenimentul are loc chiar lângă Castelul Windsor. Regina a rămas imperturbabilă și a răspuns: „Cred că dacă verificați, mi se va permite să intru!”. Incidentul amuzant a avut loc în urmă cu 30 de ani, în 1991, potrivit Hello! Magazine.

Paznicul a fost intervievat ulterior și a recunoscut că Regina Elisabeta a II-a era doar „o bătrână care se rătăcise”. Nu a fost prima dată când Regina nu a fost recunoscută, potrivit fostului său ofițer de protecție Richard Griffin, care a lucrat pentru Regină timp de peste 30 de ani.

Regina Elisabeta a II-a a dezvăluit de ce poartă doar haine colorate

În august 2019, un grup de turiști americani nu a recunoscut-o pe Regina Elisabeta a II-a în timp ce aceasta se plimba în apropierea castelului Balmoral.

Aceasta purta un văl și haine din tweed, ceea ce nu seamănă cu ținutele sale colorate obișnuite.

Turiștii au întrebat-o dacă a întâlnit-o vreodată pe Regină, la care ea a răspuns: „Nu, dar acest polițist a făcut-o” și a făcut un gest spre Griffin. În mod amuzant, Regina a explicat de ce poartă întotdeauna haine colorate: „Nu pot purta bej, pentru că oamenii nu vor ști cine sunt”.

Aceste întâmplări amuzante au fost descoperite de Thomas Blaikie, un jurnalist al revistei The Lady. El a adunat multe povești de la cea mai faimoasă familie din Marea Britanie. Le-a publicat în cartea sa „What A Thing To Say To The Queen”: O colecție de anecdote regale de la Casa Windsor.