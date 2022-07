Regina Elisabeta a II-a s-a simțit ușurată când a aflat că Meghan Markle nu va participa la înmormântarea Prințului Philip

Reacția prințului Harry

„Să mulțumesc Domnului că Meghan nu vine”, le-a spus regina asistenților apropiați în timp ce se pregătea să-și plângă răposatul soț la înmormântarea sa de pe 17 aprilie 2021. Dezvăluirea apare în „Revenge: Meghan, Harry, and the War between the Windsor” de istoricul Tom Bower, care urmează să fie publicat săptămâna viitoare.

Potrivit The Times, cartea a pictat imaginea unei funeralii plin de emoții pentru Prințul Philip, la care au participat doar 30 de persoane, inclusiv prințul Harry, din cauza restricțiilor legate de Covid-19. Surse apropiate reginei i-au sugerat lui Insider că este puțin probabil ca ea să se concentreze pe altceva decât pe răposatul ei soț la înmormântare.

Înmormântarea a avut loc la șase săptămâni după difuzarea interviului exploziv al ducelui și ducesei cu Oprah Winfrey, în care cuplul a descris rasismul cu care s-au confruntat din partea membrilor Familiei Regale, iar Markle a spus că se simte „tăcută”.

Înmormântarea a avut loc cu săptămâni înainte de difuzarea documentarului lui Harry privind sănătatea sa mintală, în care acesta spunea despre Familia Regală: „Am văzut în spatele cortinei. Am văzut modelul de afaceri. Știu cum decurge această operațiune. Nu vreau să fac parte din asta.”

Interesele Reginei

Fragmentul cărții tipărit în The Times l-a criticat pe prinț pentru independența pe care și-a ales-o față de familia regală, spunând: „Majoritatea britanicilor nu au putut înțelege ostilitatea aparentă a lui Harry față de țara și familia sa” și spunând că „lipsa de loialitate a lui față de bunica sa a fost deosebit de mistifică”.

Bower, autoarea cărții, a mai raportat că Regina Elisabeta a II-a se concentra pe a-l menține pe Prințul Andrew, care a fost asociat cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, „departe de ochii publicului” în timpul sărbătoririi Jubileului de Platină. „Accentul presei nu ar mai fi realizările Reginei de-a lungul a 70 de ani, ci fiul și nepotul ei. Inevitabil, reacția publicului ar fi lipsită de entuziasm”, a scris Bower, potrivit Business Insider.