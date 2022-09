Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, pusă sub supraveghere medicală: „Medicii Reginei sunt îngrijorați în legătură cu sănătatea Majestății Sale”

Suverana Marii Britanii se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care regina Elisabeta va continua să fie supravegheată de medici.

„În urma unei evaluări suplimentare în această dimineață, medicii Reginei sunt îngrijorați de sănătatea Majestății Sale și i-au recomandat să rămână sub supraveghere medicală”, au transmis autoritățile britanice într-un comunicat.

Mai mult, regina Marii Britanii s-a retras miercuri dintr-un Consiliu Privat, după ce medicii au sfătuit-o să se odihnească, iar prințul Charles a mers în Scoția pentru a fi alături de mama sa, în timp ce ducele de Cambridge, prințul William, se îndreaptă spre reședința Balmoral, la fel ca ducesa de Cornwall.

Premierul țării Liz Truss și-a manifestat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a reginei Elisabeta a II-a, publicând un mesaj pe contul de Twitter.

„Gândurile mele și ale oamenilor din Regatul Unit se îndreaptă către Majestatea Sa și către membrii familiei sale în aceste momente”, a scris premierul Liz Truss.

