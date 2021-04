Suverana Marii Britanii se află momentan într-un doliu de 14 zile, dar la final va intensifica sarcinile sale publice, a anunțat Palatul Buckingham. Regina Elisabeta a II-a (94 ani) și-a propus să compenseze astfel “imensul gol” lăsat în urmă de decesul celui care i-a stat alături 73 de ani. Ea i-a convocat alături și pe alți membri ai familiei extinse, ca Prințul de Wales, Charles, Ducesa de Cornwall, Camiila, Ducele și Ducesa de Cambridge, Contele și Contesa de Wessex, precum și Prințesa Anne.

Funeraliile vor avea loc la capela St George, unde s-au căsătorit Harry și Meghan

Funeraliile Prințului Philip vor avea loc sâmbătă la capela St George, unde s-au căsătorit și Prințul Harry și Meghan Markle. Soțul suveranei a fost unul dintre cei mai devotați membri ai Caei Regale, cu 22,219 de angajamente publice și 637 de turnee în toată lumea. Regina Elisabeta îi va avea alături în perioada de doliu pe Charles și Camiila, alături de nepotul ei William și Kate Middleton. Potrivit surselor presei tabloide britanice, Regina s-a declarat neconsolată de pierderea partenerului ei de viață și a asigurat că devotamentul ei pentru serviciul public este același.

Potrivit surselor apropiate familiei regale, britanicii au dat năvală să își ia rămas bun de la răppsat, stand la cozi imense pentru a-i aduce un ultim omagiu. “A inspirat multe generații”, a remarcat un apropiat al Casei regale.

Prințul Andrew: L-am pierdut pe părintele națiunii

Ducele de York, Andrew, a dorit să trasmită, în numele familiei regale, că aceasta este recunoscătoare pentru “omagiile absolut uimitoare“ pe care britanii le-au adus defunctului. A fost un bărbat extraordinar. L-am iubit ca pe un tată. Era de un calm desăvârșit. Dacă aveai o problemă, era mereu dispus să te asculte. Aproape că l-am pierdut pe părintele națiunii.

La rândul ei, nora reginei, Sophie Wessex și-a exprimat durerea: Știi că se va întâmpla, dar atunci când chiar se întâmplă este un hău imens. Era atât de gentil, de pașnic. Este o pierdere îngrozitoare“’.

Nepoții Prințului Philip, cei trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton nu vor participa însă la ceremonia de înmormântare a bunicului lor. Ceremonia de la Castelul Windsor va permite participarea a numai 30 de persoane din cauza pandemiei. Potrivit unor surse din interiorul Palatului Buckingham, Prințul George (7 ani), Prințesa Charlotte (5 ani) și Prințul Louis (2 ani) au fost considerați prea mici pentru a lua parte la un eveniment atât de grav.

eBay a scos la vânzare obiecte personale ale Prințului Philip

Potrivit The Sun, Philip avea o pasiune mai puțin obișnuită: adora să colecționeze cărți despre OZN-uri. Pasiunea lui s-a născut cu mai bine de un deceniu înaintea morții. Avea în bibliotecă volume de gen rare și valoroase precum Haunted Skies and Haunted Skies: The Encyclopaedia of British UFOs. Între timp,, pe eBay au fost scoase la vânzare diferite articole care i-au aparținut prințului, precum felicitări de Crăciun semnate de acesta sau tricouri-omagiu cu mesajul RIP, perne și jucării de plus cu chipul lui Philip, în valoare de peste 10 lire sterline fiecare. De asemenea, la vânzare au fosr scoase și scrisori personale trimise de prințul consort. “’.Bijuteria“’ colecției este o monedă de platină, emisă în onoarea aniversării de 90 de ani a prințului.

Sursa: The Sun