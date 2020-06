FCSB tot „scârțâie” sub comanda lui Bogdan Argeș Vintilă, deși despre accesta Gigi Becali a spus că e „antrenor pe viață” la gruparea pe care o patronează.

Însă, latifundiarul din Pipera s-a putea răzgândi în cazul lui Vintilă, făcând o declarație surprinzătoare după eșecul cu Astra. Patronul lui FCSB a declarat că Laurențiu Reghecampf, actualul antrenor al formației Al Wasl, din Emiratele Arabe Unite, l-a vizitat acasă.

„Acum nu vorbesc de schimbarea antrenorului. Reghe a venit la mine acasă și mi-a zis «Oricând apelezi la mine, sunt prezent. Ca să știi». Și i-am zis că nu-l schimb pe Vintilă. Să vedem ce și cum. Mie îmi place jocul echipei”, a spus Gigi Becali la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

În urmă cu două săptămâni, Reghecampf a mărturisit că este dispus să revină la FCSB. „M-aș întoarce doar la FCSB, unde să lucrez cu Gigi Becali. Pentru mine e același om, îl cunosc foarte bine. În momentul când simte că totul e ok la echipă, vede că echipa joacă fotbal, sunt sigur că va fi foarte liniștit. Mai am un an contract cu Al Wasl. Depinde ce se întâmplă. În momentul de față sunt foarte bine”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Însă, latifundiarul din Pipera i-a garantat postul pe viață la FCSB lui Vintilă, chiar dacă s-a aratăt nemulțumit de jocul echipei sub comanda actualului antrenor. „Bogdan Vintilă va sta pe bancă până la moarte! Nu mi-e teamă că pierdem locul al doilea. Că e doi, că e trei, nu mă interesează. Doar primul”, spunea Becali.

Laurențiu Reghecampf a pregătit Steaua/FCSB în două rânduri. Primul mandat a fost între iunie 2012 și iunie 2014, iar cel de-al doilea între decembrie 2015 și iunie 2017. Alături de formația „roș-albastră”, „Reghe” a cucerit două titluri în Liga 1, Cupa Ligii și o Supercupă a României.

„Eu v-am spus că e foarte important să știi cum să vorbești cu Gigi, să știi ceea ce trebuie să faci. Nu vă ascund, ieri am vorbit cu el. Am fost să-l felicit pe el și pe familie pentru nepoțică. Nu am vorbit nimic de fotbal, dar discutam, mă întreabă cum e, cum sunt patronii, managerii.

Nimeni nu o să spună ‘bagă-l pe ăla, fă aia’. Toți au pretenția să le spui zi de zi ce faci la echipă. În momentul când știu asta, nu mai e nevoie să sune și să ceară schimbări. Eu cred că el de multe ori se și joacă cu voi.

Eu n-am nicio problemă să lucrez cu el. E foarte greu să mă întorc la o altă echipă din Liga 1. Niciodată nu poți să spui niciodată, dar aș spune că m-aș întoarce doar la FCSB, unde să lucrez cu Gigi Becali. Pentru mine e același om, îl cunosc foarte bine. În momentul când simte că totul e ok la echipă, vede că echipa joacă fotbal, sunt sigur că va fi foarte liniștit”, declara actualul antrenor al lui Al Wasl, în urmă cu două săptămâni.