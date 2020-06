După ce a anunțat că Bogdan Vintilă va fi antrenor ”pe viață” la echipă, latifundiarul din Pipera s-a răzgândit și acum l-a făcut ”aerian”.

Becali s-a supărat foarte tare după ce echipa finanțată de el a pierdut cu 3 la 2, în fața celor de la Astra Giurgiu. „Când ai 2-0 trebuie să joci fotbal. Trebuia să câștigam cu 6-0. Au jucat aiurea, fără niciun fel de dorință de fotbal. Dacă noi câștigam meciul asta, noi eram cam siguri de cupele europene. Acum avem emoții la cupele europene. Dacă jucăm așa, n-avem cum să câștigăm cu Botoșani-ul. Nu mai putem să câștigăm niciun punct până la final. N-am câștigat cu o echipa care nu voia să joace, n-avea chef. Eu sunt vinovatul că am uitat că e Tănase pe teren. Trebuia scos. Dar am uitat că este pe teren, că îl scoteam. Am uitat că e… Aici e vorba de bărbăție. Căpitanul și antrenorul de echipă sunt de vină. Apărarea? Care apărare? Miron, săracul, să văd ce fac cu el. Săracul de el, vai de capul lui. Ce să-l mai țin? Mai bine mă las de fotbal decât să-l țin pe Miron. Man, dacă are atitudinea asta, niciodată nu mai pleacă în străinătate. Normal că e și responsabilitatea antrenorului. Vintilă e aerian, nici nu mai știe ce să zică”, a tunat Becali.

Finanțatorul a mai spus că își dorește la echipă mai multă disciplină și nu jucători de valoare, deoarece are destui, făcând trimitere la Denis Alibec, care în trecut a jucat pentru FCSB, iar acum este la Astra Giurgiu. „Mă las de fotbal și nu mai vreau jucători ca Alibec. Să dea goluri unde vrea el, dar n-am nevoie de jucători de ăștia. Am nevoie de disciplină”, a adăugat Becali.

Meciul a fost dominat, în prima fază, de FCSB care a condus cu 2-0, după care, cei de la Astra au revenit spectaculos și au înscris alte trei goluri, reușind la final să smulgă cele trei puncte. Rezultatul a plasat Astra Giurgiu pe locul 3 în campionat, în fața celor de la FCSB, care acum mai trebuie să joacă cu Craiova, care trage tare la titlu, echipă care a reușit să bată, în ultima etapă, pe CFR Cluj.