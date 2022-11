Regele și regina consoartă, atacați cu ouă în timpul vizitei în York

Incidentul a avut loc în timp ce monarhul și soția sa intrau în York prin Micklegate Bar, o poartă medievală unde monarhii sunt întâmpinați în mod tradițional în oraș.

Camerele de televiziune arată cum trei ouă sunt aruncate pe jos chiar lângă locul în care Carol al III-lea și regina consoartă Camilla dădeau mâna cu membri ai publicului în zona Micklegate Bar din York, notează La Sexta.

Un bărbat a fost arestat miercuri după ce ar fi aruncat cu ouă în regele Carol al III-lea și în Camilla, regina consort, în timp ce aceștia intrau în orașul York, din nordul Angliei.

Imaginile video ale evenimentului au arătat mai multe ouă în mișcare și zdrobite pe jos. Se pare că niciunul nu a lovit cuplul regal. Mai mulți polițiști au fost văzuți luptându-se cu un bărbat lângă o barieră. Bărbatul a strigat „această țară a fost construită pe sângele sclavilor” în timp ce era reținut, potrivit agenției britanice de presă PA.

Carol și Camilla urmau să viziteze catedrala din oraș și să dezvelească o sculptură a reginei Elisabeta a II-a, care a murit în septembrie. Deși niciun ou nu l-a lovit pe rege, agenții de securitate l-au evacuat imediat de la fața locului.

În momentul arestării bărbatului, a cărui identitate sau vârstă nu a fost precizată, un bărbat a fost auzit strigând: „Această țară a fost construită pe sângele sclavilor”, în timp ce alții din mulțime au început să cânte imnul național „God Save the King” (n.r. Dumnezeu să-l salveze pe Rege).

Carol al III-lea a urcat pe tron la 8 septembrie, după moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 96 de ani.

