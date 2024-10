Regele Charles va relua călătoriile externe. Programul a fost întrerupt din cauza tratamentului pentru cancer

Regele Charles își va relua programul obișnuit după o pauză provocată de tratamentul pentru cancer. Monarhul Marii Britanii intenționează să reia călătoriile regulate în străinătate începând cu anul viitor.

Regele a fost tratat ca pacient extern pentru o formă de cancer, despre care nu a dat detalii. El a fost diagnosticat la începutul lunii februarie, moment în care și-a amânat îndatoririle publice

Monarhul Marii Britanii intenționează să-și reia programul obișnuit, începând cu anul 2025. Regele Charles al III-lea va reveni, inclusiv, la călătoriile regulate în străinătate, după pauza pe care a luat-o după ce a fost diagnosticat cu cancer. Informația referitoare la viitorul program al monarhului a fost confirmată de un oficial al Palatului Regal, citat de The Guardian.

Programul vizitelor regale în străinătate se derulează, tradițional, primăvara și toamna, cu condiţia ca medicii să aprobe călătoria.

Călătoria în Australia şi Samoa a fost prima vizită pe care Regele Charles a făcut-o după ce a fost diagnosticat cu cancer. Deși turneul includea, inițial, și Noua Zeelandă, această țară a fost scoasă de pe listă, la sfatul medicilor.

Regele Charles și regina Camilla au avut până la zece angajamente pe zi, în cadrul turneului din Australia și Samoa. Acest program a fost adaptat special la starea de sănătate a monarhului pentru a-i permite să se odihnească. Medicii au permis regelui să participe la un singur eveniment care s-a derulat pe timpul serii.

Regele Charles „a iubit cu adevărat” turneul şi „s-a bucurat cu adevărat” de programul organizat în Australia și Samoa. Oficialul a mai adăugat că acest turneu i-a ridicat „moralul, dispoziţia” şi l-a ajutat să se recupereze.

Oficialul palatului a adăugat că regina Camilla este un adevărat sprijin în vizita întreprinsă în Australia și Samoa. Regele Charles „își ia forța” din prezența reginei.

În marja evenimentelor organizate pe parcursul vizitei e cinci zile din Australia au existat și momente neplăcute. Au fost mai multe proteste, între care și cei al senatoarei indigene Lidia Thorpe. Aceasta l-a huiduit pe rege cu prilejul discursului pe care l-a susținut în Parlamentul din Canberra.

Today’s Outburst by Senator Lidia Thorpe Does Not Reflect all of Aboriginal Australia.

As a former Senator and the first Aboriginal woman in the Australian Parliament, I am deeply disappointed by the actions of Independent Senator Lidia Thorpe during King Charles III’s visit to… pic.twitter.com/WbsJ1kERXz

— Nova Peris OAM OLY (@NovaPeris) October 21, 2024