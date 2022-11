Regele Charles schimbă meniul Familiei Regale. Ce mâncare de lux a fost interzisă

Militanții pentru drepturile animalelor consideră foie gras un act de crumize, iar Regele Charles a fost la rândul lui un oponent vehement în ceea ce privește consumul unui fel de mâncare preparat din ficat de rață sau de gâscă- foie gras.

Regele Charles interzice consumul de foie gras în reședințele regale

Administraţia regală a scris grupului People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) că foie gras nu este cumpărat sau servit în reşedinţele regale, după ce ample proteste au avut loc cu privire la hrănirea forţată a animalelor, folosită pentru a produce foie gras.

De pe vremea când era Prinț de Whales, actualul rege al Marii Britanii a interzis utilizarea de foie gras în propriile sale proprietăţi. De asemenea, el a jucat un rol important referitor la interdicția extinsă a consumului de foie gras la reşedinţele regale.

O scrisoare primită de PETA confirmă că o interdicţie privind foie gras este în vigoare în întreaga Casă Regală şi pentru toate reşedinţele regale, care ar include Balmoral, Sandringham, Castelul Windsor, Castelul Hillsborough şi Palatul Buckingham.

Foie gras va fi în continuare comercializat în Marea Britanie

În prezent, în Marea Britanie există o interdicție în ceea ce privește producția de foie gras, însă rămâne posibilă vânzarea sau importul acestuia.

Grupul PETA militează, de asemenea, pentru folosirea blănii false în locul herminei pentru ţinutele de la ceremonia de încoronare a Regelui din luna mai. Foie gras este de obicei făcut din ficat de gâscă hrănit forțat.

Lisa Allen, vicepreședintele PETA, a salutat această acțiune a Casei Regale și a transmis că ceilalți ar trebui să „urmeze exemplul Regelui și să lase foie gras în afara meniului de Crăciun și nu numai”.

„Înregistrările video cu păsările care sunt hrănite cu forță sunt suficiente pentru a face pe oricine să renunțe la prânz”, a spus ea, precizând că decizia Regelui este recunoaștere a „politicii sale pline de compasiune”, potrivit BBC.