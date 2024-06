Monden Regele Charles rupe tradiția cu o schimbare subtilă a noului ordin al Familiei Regale







Regina Camilla a purtat noua insignă a ordinului de familie a Regelui Charles la banchetul de stat japonez de la Palatul Buckingham. Insigna a fost actualizată.

Ordinele de familie sunt insigne purtate de femeile din familia regală la evenimentele oficiale de seară și acordate personal de suveran pentru a le arăta importanța în cadrul casei regale.

În urmă cu peste 200 de ani, George al IV-lea a început să ofere Ordine de Familie - portrete în miniatură ale monarhului încrustate în diamante pe o panglică - femeilor din familie.

Schimbările făcute de Regele Charles

Debutul lui Charles în Ordinul Familiei are loc la aproape doi ani după ce i-a succedat mamei sale, Regina Elisabeta.

Regina a purtat noua sa insignă, care prezintă un portret în miniatură al monarhului încastrat în diamante, cu o mică coroană Tudor din aur și email.

Aceasta a atârnat de o fundă de mătase de un albastru pal pe umărul stâng pentru evenimentul strălucitor din sala de bal a Palatului Buckingham.

Cu toate acestea, regele pare să fi modernizat o parte din Ordinul său de Familie, păstrându-i în același timp aspectul, potrivit express.co.uk.

Portretul său în miniatură este pictat pe polymin în loc de fildeș, iar diamantele sunt bijuterii în vrac din Colecția Regală.

Ivorinul, un fildeș sintetic fabricat din nitrat de celuloză, este translucid și texturat ca poliminul.

Darul Reginei Elisabeta a II-a

Cu 10,41 carate de diamante tăiate briliant, Ordinul de Familie, conceput de bijutierul coroanei Mark Appleby, a fost realizat din aur alb și galben de 18 carate, proprietate regală.

Regele Carol a ales panglica de un albastru pal pe baza fundiței Ordinului de familie al străbunicului său, Regele George al V-lea.

Atunci când prezintă portrete bijuterie ale lor, monarhii folosesc panglici de culori diferite.

Elizabeth Meek, o miniaturistă de portrete, l-a pictat pe Rege purtând uniforma de Admiral of the Fleet, the Sash of the Royal Victorian Order, the Garter Star and Thistle Star and the Garter Collar and Neck Orders of the Order of the Bath and the Royal Victorian Order.

Regele va prezenta în privat Ordinul „soției sale dragi” și reginei consort, Camilla, pe care a lăudat-o în primul său discurs televizat în calitate de monarh pentru „devotamentul ei ferm față de datorie, pe care am ajuns să mă bazez atât de mult”.

Camilla a purtat Ordinul Familiei defunctei regine Elisabeta a II-a pe o panglică galben cărbune sub cea a regelui.

La împlinirea vârstei de 60 de ani, în 2007, soacra sa i-a dăruit Ordinul Familiei Reginei Elisabeta.