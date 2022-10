Regele Charles, comportament ciudat când a primit-o pe Liz Truss: „Te-ai întors din nou? Of, dragă, dragă, în fine”

Clipul cu regele Charles, care a venit după încă o zi de tulburări pe piețele economice și de revolte pe băncile Partidului Conservator, a devenit rapid viral. Dr. Jennifer Cassidy, lector în diplomație la Universitatea Oxford, a descris ca fiind „o scenă direct din The Office … stângăcie politică și comedie”.

În imagini se poate vedea clar cum prim-ministrul asistă la un comportament ciudat al monarhului la prima audiență săptămânală, unde Regele Carol al III-lea a mormăit „dragă, dragă” în timp ce o întâmpina pe Liz Truss la Palatul Buckingham miercuri seară.

Regele Charles și-a preluat atribuțiile, iar una dintre acestea presupune întâlnirea săptămânală cu premierul Marii Britanii. Nu se știe clar de ce Charles s-a comportat aşa. Întâlnirea vine după decizia lui Truss de a reduce cheltuielile publice și haosul care a urmat după ce lira sterlină a atins un minim record față de dolar, şi ar putea fi unul dintre motivele comportamentului straniu al regelui.

„Majestate, mă bucur să te revăd”, a spus Truss. Dar Regele Charles a avut un răspuns neașteptat.

A scene straight from the Office.

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”

King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”

Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.

pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022