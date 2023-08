Reforma administrativă şi fiscală. Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat că nu a fost anunțată de asumarea răspunderii în legătură cu acest pachet legislativ. Ea a mai spus că există soluții și că înțegele urgența.

„Pot să vă răspund în nume personal, că noi nu am avut şedinţa de Birou Politic Naţional: eu nu am ştiut de ideea de angajare a răspunderii. Dar cred că e mai puţin important că am ştiut sau nu”, a declarat Alina Gorghiu, joi seară, la TVR Info.