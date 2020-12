Schimbare pentru revistele de cultură „Familia” și „Varad”, din Oradea. Publicațiile nu se vor desființa, ci se vor muta din punct de vedere administrativ în cadrul Bibliotecii Judeţene (BJ). Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Oradea.

„Scopul nostru este să asigurăm editarea revistelor. Dar este o chestiune secundară care este structura care editează revistele. Pentru că aceasta înseamnă, de fapt, un personal administrativ. Şi atunci am considerat că nu este niciun fel de dezonoare sau scădere a nivelului de reprezentare dacă Biblioteca Judeţeană care are un personal specializat, contabilitate, achiziţii, administrativ, cu acelaşi personal, subliniez, fără să mai angajăm alţi oameni, face aceleaşi lucruri atât pentru Revista „Familia”, cât şi pentru Revista Varad”. Iar partea culturală, editorială, este independentă în structura Bibliotecii şi nimeni n-o să le dicteze ce să scrie”, a spus Ilie Boloajan.

„Ele fuzionează din punct de vedere administrativ”

El a mai precizat: „Dar cred că-i vor degreva de activitatea de tipărire, de chestiuni de genul acesta şi va fi tot în beneficiul lor că vor putea reflecta cum să aibă un conţinut cu o adresabilitate cât mai mare şi cât mai calitativ. Prin urmare, nu se desfiinţează Revista „Familia” şi „Revista Varad”, aşa cum am văzut că au mai apărut informaţii ieri şi azi. Nu, ele fuzionează din punct de vedere administrativ, iar Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” va edita, cu onoare, aceste reviste.”

Politică editorială independentă

Pe de altă parte, numărul personalului de la cele două reviste s-a redus, în urma discuţiilor şi măsurilor agreate, la cinci angajaţi din zece în cazul Revistei „Familia”, şi la trei angajaţi în cazul Revistei „Varad”, rămânând numai cei care constituie partea scriitoricească. De partea administrativă se va ocupa personalul Bibliotecii Judeţene.

„Vă pot spune că dânşii au făcut restructurarea şi vor veni în cadrul Bibliotecii Judeţene ca şi compartiment distinct fiecare dintre ele, atât „Familia”, cât şi „Varad”. În cadrul politicii lor editoriale nu ne vom amesteca, vor fi gestionate de noi doar din punct de vedere administrativ”, a declarat managerul Bibliotecii Judeţene, Ligia Mirişan, pentru Agerpres.