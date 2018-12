Cum îşi recuperează COLOANA vertebrală Andreea MARIN

Zâna surprizelor, Andreea Marin, trece prin momente grele, după ce recent a suferit o intervenție chirurgicală la coloană.





Potrivit spuselor sale, operația i-a dat mari emoții și există riscul unul răspuns nefavorabil pentru biopsia făcută. Acum, Andreea Marin este într-un process de recuperare, și-a reluat și orele de sport, sub supravegherea unui instructor specializat.

„Ce m-a convins să mă operez este atenția mea constantă pentru sănătate și dorința de echilibru. Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic. Aveam o problemă și trebuia analizată obiectiv, de un specialist. Am avut norocul să întâlnesc un medic deosebit, de o rară calitate umană, doctorul Dragoș Zamfirescu. Drumurile noastre s-au întâlnit într-o campanie umanitară la care am pus umărul – «Zetta – Ajută-ne să ajutăm!», ce are drept scop realizarea a 50 de operații complexe pro-bono. Am căpătat încredere cunoscând mulți pacienți ce au trecut prin mâinile lui și mi-am spus că aici, acasă, vreau să mă operez și eu. Problema mea de sănătate a implicat riscuri, dar Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul meu și îi mulțumesc. A existat chiar și riscul extrem de incomod al unui răspuns nefavorabil în urma biopsiei realizate în timpul operației, dar mă bucur nespus că sunt sănătoasă astăzi, recuperarea merge bine, am scăpat de disconfortul de zi cu zi din zona cervicală, am reînceput să merg la antrenamentele de sport și mă simt din ce în ce mai bine”, a declarat Andreea Marin pentru click.ro

Andreea Marin s-a născut pe 22 decembrie 1974, în Roman, județul Neamț. Fosta prezentatoare tv a fost căsătorită din 1995 până în 2000 cu Cristian Gheorghiță. În ianuarie 2006 Andreea s-a recăsătorit, cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta, primul lor copil. După 7 ani de căsnicie, cuplul și-a anunțat divorțul printr-un mesaj postat pe Facebook.

Pe 19 decembrie 2013, Andreea Marin s-a căsătorit civil cu Tuncay Öztürk, un fizioterapeut turc. După doi ani și nouă luni, mai exact pe 27 octombrie 2016, Andreea Marin a anunțat că divorțează de Tuncay Ozturk pe aceeași rețea de socializare, așa cum a procedat și la despărțirea de Ștefan Bănică Jr.

În prezent, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. Cei doi și-au asumat relația la începutul lunii octombrie 2017.

A MURIT! Vestea care a zguduit Capitala, in aceasta dimineata

Pagina 1 din 1