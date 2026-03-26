Când apare Spider-Man Brand New Day. Trailerul bate recordurile globale la vizualizări

Trailerul pentru Spider-Man: Brand New Day a devenit un fenomen global, depășind pragul impresionant de 1 miliard de vizualizări. Această realizare marchează un moment istoric în industria cinematografică și evidențiază nivelul enorm de anticipare și entuziasm al fanilor pentru noua aventură a Omului-Păianjen, informează people.com.

Specialiștii din domeniu subliniază că atingerea unui asemenea număr de vizualizări pentru un trailer este extrem de rară, consolidând statutul francizei ca un adevărat fenomen cultural.

Mai exact, trailerul viitorului film Spider-Man, lansat pe 17 martie, a doborât recorduri, devenind cel mai vizionat trailer din toate timpurile, cu 1,1 miliarde de afișări, potrivit informațiilor publicate de WaveMetrix.

Performanța nu se oprește aici: în primele 24 de ore de la lansare, trailerul a strâns 718,6 milioane de vizualizări, stabilind un nou record pentru cea mai mare lansare de trailer din istorie.

Astfel, a depășit precedentul record de 365 de milioane de vizualizări deținute de Deadpool și Wolverine, înregistrând 373 de milioane de vizualizări în doar opt ore.

Continuarea francizei, Spider-Man: O zi nouă, preia firul narativ lăsat de Spider-Man: No Way Home (2021), film care a stabilit un record cu 355,5 milioane de vizualizări în primele 24 de ore, potrivit publicațiilor de profil.

Tom Holland revine în rolul lui Peter Parker, care trebuie să se adapteze unei realități complet schimbate: cei mai apropiați oameni ai săi, inclusiv prietena MJ (Zendaya) și cel mai bun prieten Ned (Jacob Batalon), nu-și mai amintesc de existența sa.

„A fost o decizie de a renunța la viața lui Peter Parker pentru a se concentra pe Spider-Man, pentru că era prea dificil să le gestioneze pe amândouă. Despre asta este filmul”, a explicat producătoarea Amy Pascal într-un interviu.

Filmul îi readuce în distribuție pe Jon Favreau (Happy Hogan), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Michael Mando (Scorpion) și Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher), dar introduce și noi personaje, interpretate de Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas și Marvin Jones III.

Regizat de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Spider-Man: Brand New Day va debuta în cinematografe pe 31 iulie 2026.

În noul film, Peter Parker continuă să apere discret orașul New York sub identitatea lui Spider-Man, în timp ce investighează o amenințare puternică și neașteptată. În același timp, superputerile sale trec printr-o transformare surprinzătoare, cu efecte care ar putea fi periculoase.