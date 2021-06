Ministrul sănătății din Malta, Chris Fearne, a îndemnat populația la prudență pentru a preveni apariția unui nou val de coronavirus, în ziua în care țara europeană insulară nu a înregistrat nici un caz nou de infectare cu COVID-19, în ultimele 24 de ore.

Acest raport cu zero cazuri noi de coronavirus reprezintă o premieră în ultimele 11 luni. Ultima oară când Malta mai raportase zero noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore a fost consemnat în data de 25 iulie 2020. Ulterior, numărul zilnic al infecţiilor a crescut treptat, ajungând la un vârf de 510 în luna martie, înainte de a se reduce din nou. „Astăzi este prima zi cu zero cazuri începând de vara trecută”, a scris pe Twitter ministrul maltez al sănătăţii, Chris Fearne.

Malta conduce în campania de vaccinare din Uniunea Europeană

„Este crucial să ne păstrăm disciplina şi responsabilitatea”, a notat Chris Fearne. Malta a redeschis barurile, teatrele și cinematografele, în cadrul relaxării graduale a restricţiilor impuse în urmă cu câteva luni. Până în prezent, în Malta, care conduce în campania de vaccinare din Uniunea Europeană, peste jumătate dintre adulţi au fost vaccinaţi cu două doze şi 75% cu cel puţin o doză.

Condițiile de călătorie în Republica Malta

Potrivit MAE acestea se aplică tuturor persoanelor, cu excepția persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 în Republica Malta și care dețin certificat de vaccinare emis de autoritățile sanitare malteze la 14 zile de la de rapel.

Persoanele care la intrarea pe teritoriul Republicii Malta nu pot face dovada unui test molecular (tip PCR) negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 sau care nu prezintă un certificat oficial de vaccinare completă, pot fi supuse obligației de a fi testate pe plan local. Din momentul testării și până la momentul recepționării rezultatului testului, persoana este supusă obligatoriu măsurii de carantină în spațiile de cazare indicate de către responsabilul Direcției de Sănătate Publică. În situația obținerii unui rezultat pozitiv la testul efectuat în Republica Malta, persoana va fi supusă în continuare măsurii de carantină. Cheltuielile de testare și cazare revin în totalitate persoanei în cauză.