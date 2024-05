Social Recalcularea pensiei. Românii care nu vor beneficia de majorări







Începând cu 1 septembrie 2024, peste un milion de pensionari din România nu vor beneficia de creșterea pensiei, potrivit unui anunț recent al lui Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Această situație este rezultatul recalculării veniturilor, un proces aproape finalizat de CNPP.

Recalcularea pensiei. Câți vârstnici nu vor beneficia de mărirea pensiei

Începând cu data de 1 septembrie 2024, mai mult de un milion de pensionari nu vor avea parte de creșterea pensiei. Daniel Baciu a afirmat că peste 99% din dosarele depuse la Casele Naționale de Pensii au fost deja procesate și digitalizate. În vara aceasta urmează să fie tipărite și trimise beneficiarilor deciziile de pensii.

„Suntem pe finalul acestui proces. Cred că peste 99% din dosarele existente în Casele Naționale de Pensii deja procesate și digitalizate, vorbim de procesul de evaluare. Urmează ca în perioada următoare noi să tipărim deciziile de pensii, vom trimite deciziile către teritoriu, va trebui ca ei să tipărească aceste decizii și undeva în vară începem să emitem aceste decizii de pensionare către beneficiarii noștri pensionari. Suntem în grafic, știm exact ce avem de făcut, nu avem nicio întârziere”, a explicat Daniel Baciu la Antena 3.

În pofida recalculării, un număr considerabil de pensionari, depășind un milion, nu vor înregistra nicio modificare în veniturile lor. Acest lucru este valabil în special pentru cei care au avut un stagiu de cotizare sub 25 de ani. Cu toate acestea, Daniel Baciu a evidențiat faptul că pensiile nu vor înregistra scăderi în urma acestui proces.

„Vreau să lămuresc un lucru foarte clar, și anume că în urma recalculării, nicio pensie nu va scădea”, a spus Daniel Baciu.

Ce se va întâmpla cu acești pensionari de la 1 ianuarie 2025

În ciuda faptului că unii pensionari nu vor primi majorări în septembrie, ei vor continua să beneficieze de indexările anuale prevăzute de lege. Pensiile vor fi ajustate în fiecare an, în luna ianuarie, în funcție de inflație și 50% din câștigul salarial mediu brut, conform noii legi a pensiilor explicată de Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.

„Într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri: inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut, dar partea semnificativă, importantă pentru români, pe care noi am adus-o, este aceea ca am stipulat în textul legii faptul că această majorare se va face în luna ianuarie a fiecărui an. Este un câștig important pentru Legea Pensiilor, fiindcă să știți că au fost ani în care nu am avut nicio creștere a punctului de pensie în România sau s-a făcut în septembrie această creștere”, a explicat Simona Bucura Oprescu la România TV.