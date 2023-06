Rebeliunea Wagner. Ce spun ruşii de rând despre mercenarii lui Prigojin: „Pare a fi o confruntare a mafiei”

Daria, Rostov-pe-Don

În jurul orei unu de noapte s-a auzitun zgomot în cartierul rezidențial de la periferia de vest a orașului, în care locuiesc. Atât elicopterele, cât și avioanele zboară pe aici în mod regulat, dar dee data aceasta zgomotul [a fost mult mai lung și mai puternic. A devenit înfricoșător. În acel moment, m-am gândit cum a fost pentru poporul ucrainean, pentru care un astfel de bubuit deja nu-i mai sperie. Apoi a fost deconectat curentul electric timp de 15 minute. M-am culcat pe la trei dimineața, dar abia am dormit – m-am trezit de la fiecare vibrație a unei brățări fitness.

Tatiana, Rostov-pe-Don

Pe la două dimineața am aflat ce se întâmplă. La început am crezut că este un fals, dar dimineața mi-am dat seama că este adevărat. Nu am fost niciodată de partea mercenarilor Wagnerr sau a armatei ruse, dar după ce am ascultat declarațiile lui Prigojin, înțeleg că mulți ruşi pot fi de partea lui. Dacă autoritățile din Rusia s-au distanțat de multă vreme de oameni, personalități publice precum Prigojin, care coduc un dialog direct cu cetățenii Federației Ruse, evocă mai multă empatie și înțelegere decât discursurile și alertele seci și repetate din partea autorităților.

Elisaveta, Moscova

Ieri seara am venit de la muncă nebună de oboseală şi m-am culcat imediat. Când m-am trezit, am văzut ce se întâmplă. Este ca la începutul războiului, când te culcai într-un mediu relativ familiar , iar a doua zi dimineață ți-e frică nebunește pentru viața celor dragi.

Elena, Penza Evident, aceasta este o revoltă militară. Probabil că civilii nu vor fi atinși. În general, ceea ce se întâmplă pare a fi o confruntare a mafiei, dar civilii din orașele rusești riscă să sufere dacă se află în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Există întârzieri pentru un război civil, dar poate de data aceasta totul se va reduce pe terenul bătăliilor verbale și al insultelor pe internet. Nu se va sfârși cu nimic bun pentru Rusia – sută la sută.

Constantin, Moscova

M-am întors recent din străinătate, în seara zilei de 23 iunie am fost la mama. La întoarcere am văzut știrile, în stare de șoc am început să urmăresc casetele și emisiunile. Și încă mă uit. Cred că ceea ce se întâmplă nu este un motiv de bucurie: Prigojin se preface a fi un luptător pentru dreptate, dar nu am încredere în el. Sunt aproape sigur că ciocnirile cu împușcături nu pot fi evitate. Nu văd o cale de ieșire pașnică.

Diana, Kazan

Mă culc la miezul nopții, în mod tradițional, deschid știrile și nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Pe la unu dimineața, o soră mai mică, de 15 ani, iese din cameră și bate la uşa mamei cu cuvintele: „Mamă, mamă, vino afară, aici a început războiul civil”. Dimineața noi am au citit știrile cu dispoziţie bună şi ne-am bucurat de progresul wagneriților. Nu înțeleg nimic – care sunt obiectivele lor, ce încearcă să atingă. Dar, în sfârșit, cineva se ridică în fața guvernului și încearcă să facă dreptate. Dacă la mitinguri ne bat cu bastoane, atunci în cele din urmă cineva cu armele în mână se duce împotriva lor.

Leonid, Moscova

La început am crezut că aceasta este o altă minciună de propagandă, dar dimineața mi-am dat seama că trăim într-o altă zi istorică. Nu am susținut niciodată regimul lui Vladimir Putin, dar posibila perspectiva de a conduce țara cu barosul este terifiantă. După cum știți, regimul se bazează pe forțele de securitate. Poliția nu a fost alături de oameni la niciun miting pașnic. Să vedem ce aleg, să se supună ordinelor sau să fie de partea „barosului”. Din păcate, se pare că soarta noastră depinde de ei.