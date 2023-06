Rebeliunea Grupului Wagner a scos la iveală slăbiciunile lui Vladimir Putin. Analiză – Institutul pentru Studiul Războiului

Secretarul de stat american Anthony Blinken a apărut la emisiunea „State of the Union” de la CNN. El a subliniat diferențele dintre acum 16 luni, când Rusia a lansat războiul masiv împotriva Ucrainei, în comparație cu evenimentele recente. Prigojin a fost „în centrul atenției” în ultimele zile, deoarece a pus sub semnul întrebării premisele agresiunii rusești împotriva Ucrainei. El a reprezentat „o provocare directă la adresa lui Putin însuși”, a spus Blinken.

„În urmă cu 16 luni, forțele rusești se aflau la ușa Kievului, în Ucraina, crezând că vor cuceri orașul în câteva zile”. Acum, ele trebuie să se concentreze pe apărarea Moscovei, capitala Rusiei, împotriva mercenarilor creați chiar de Putin. Deși amenințarea unei rebeliuni a Grupului Wagner a fost între timp oprită, aceasta a expus nu doar slăbiciunile Kremlinului, ci a făcut țara vulnerabilă la viitoarele atacuri din Ucraina, unde trupele au fost retrase de pe câmpurile de luptă pentru a răspunde amenințării Moscovei din ambele părți, au declarat analiști și oficiali.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a scris că rebeliunea lui Prigojin și rezolvarea evenimentelor din 23 și 24 iunie – deși nu neapărat lupta Prigojin-Kremlin – vor afecta probabil în mod substanțial guvernul lui Putin și efortul de război al Rusiei în Ucraina.

Slăbiciunile lui Putin și revolta Grupului Wagner

Grupul de reflecție cu sediul în SUA a urmărit îndeaproape războiul dintre Rusia și Ucraina și a declarat că Moscova „se confruntă acum cu un echilibru profund instabil”. Rebeliunea a expus slăbiciunea forțelor de securitate ruse și a demonstrat incapacitatea lui Putin de a-și folosi forțele în timp util pentru a respinge o amenințare internă și a erodat și mai mult monopolul său asupra forței.

Analiza The Institute for the Study of War: „Surse ruse au speculat cu privire la acordul mediat de dictatorul belarus Alexander Lukașenko pentru a pune capăt rebeliunii armate a Grupului Wagner din 23-24 iunie, inclusiv posibila implicare a șefului de cabinet al președintelui rus Vladimir Putin.

Grupul de opoziție rus Meduza, citând surse interne ale Kremlinului, a raportat că Prigojin a încercat inițial să ia legătura cu Administrația Prezidențială a Rusiei, la prânzul zilei de 24 iunie, în timp ce luptătorii Wagner s-au mutat spre nord de la Rostov-pe-Don către Moscova, dar că Putin a refuzat să vorbească cu Prigojin.

Meduza a remarcat că, odată ce Prigojin a observat lipsa unui sprijin militar pe scară largă pentru acțiunile lui Wagner și s-a răzgândit cu privire la perspectivele lui Wagner, Kremlinul s-a îndreptat către negocieri care au implicat Lukașenko, șeful Oficiului prezidențial rus, Anton Vaino și ambasadorul Rusiei în Belarus, Boris Grizlov. Posibila implicare a lui Vaino și Grizlov nu a fost anunțată oficial pe 24 iunie”.

Unde este Prigojin, care sunt planurile de viitor

Un proeminent blogger militar afiliat la Kremlin a pus la îndoială, de asemenea, ideea că acordul îi va face pe Wagner sau Prigojin să răspundă în vreun fel pentru moartea a cel puțin 13 aviatori ruși pe 24 iunie. Locația lui Prigojin nu poate fi verificată. dincolo de plecarea sa din Rostov-pe-Don, târziu, pe 24 iunie.

Postul rusesc RTVI a susținut că serviciul de presă al lui Prigojin a spus RTVI că Prigojin „își trimite salutări” și va răspunde la toate întrebările „când va avea o comunicare normală”, iar un important Wagner- canalul afiliat Telegram a distribuit o imagine generată de inteligență artificială a lui Prigojin ținându-și un deget la buze și afirmând „planurile iubesc tăcerea”, o copie a expresiei frecvent utilizate în Ucraina despre securitatea operațională.

După cum a remarcat ISW pe 24 iunie, detaliile acordului sunt încă neclare în sursele deschise, dincolo de speculații și zvonuri. Resimțirea rebeliunii armate a lui Wagner nu s-a încheiat încă și rămâne de văzut cum va fi implementat acordul, dacă toate părțile implicate se vor conforma pe deplin, cum intenționează să facă Kremlinul și Ministerul rus al Apărării (MOD) cu personalul Wagner – și dacă luptătorii Wagner vor coopera, indiferent de dorințele lui Prigojin„.

Congresmanul american Michael McCaul (republican din Texas) a spus că incidentul ar putea afecta în cele din urmă invazia Rusiei în Ucraina. Vorbind despre Putin acesta a zis că „a fost foarte puternic timp de trei decenii, iar aceasta a fost prima dată când s-a pierdut aparența de invincibilitate – părea să fie omul puternic, acum este văzut ca fiind slab.”, a consemnat NY Post.