Realegerea lui Trump bagă Hollywood-ul în criză. Reacții furioase la aflarea rezultatelor

Alegerile pentru Casa Albă l-au dat câștigător pe Donald Trump, candidatul republican. Rezultatul votului a stârnit furie la Hollywood, unde majoritatea artiștilor s-au declarat de partea Kamalei Harris.

Mai mulți cineaşti şi scriitori americani de la Hollywood s-au declarat șocați de victoria lui Donald Trump. Mulți dintre aceștia au reacționat cu un amestec de furie, confuzie și, mai ales, tristețe.

Printre cei dezamăgiți de rezultatul votului se numără Adam McKay, Bette Midler, Sophia Bush, Stephen King, John Cusack sau Christina Applegate. Numeroși artiști de la Hollywood au susținut-o pe Kamala Harris la alegerile din 5 noiembrie. Ei au văzut cum speranțele sunt năruite, odată cu numărarea voturilor, în condițiile în care Donald Trump și-a asigurat voturile necesare.

Candidatul republican și-a anunțat realegerea la Mar-a-Lago, în cadrul unei petreceri cu susținătorii. În stilul său tipic, Trump a vorbit despre o victorie „magnifică”.

Reacţia după anunțul a fost rapidă pe reţelele de socializare. Mai mulți politicieni și simpatizanți democrați, dar şi figuri de la Hollywood au criticat rezultatele din alegerile pentru Casa Albă. Ei și-au exprimat temerile pentru viitor, sub o a doua administraţie Trump.

Alegerile care s-au încheiat în Statele Unite l-au dat învingător pe Donald Trump. Rezultatele votului au provocat un adevărat șoc printre artiștii de la Hollywood. Aceștia au reacționat furioși pe americanii care l-au preferat pe candidatul republican în locul Kamalei Harris. Între cei care au reacționat astfel, a fost cântăreața rap Cardi B, într-o postare scurtă pe Instagram.

Adam McKay, regizorul şi activistul nominalizat la Oscar a transmis un mesaj pe platforma X. El a caracterizat drept greșită strategia democraților care a dus la victoria lui Donald Trump în alegerile din acest an.

Who would have guessed lying about Biden’s cognitive health for 2 yrs, refusing to do an open convention for a new nominee, never mentioning public healthcare & embracing fracking, the Cheneys & a yr long slaughter of children in Gaza wouldn’t be a winning strategy? 1/

“When a candidate for public office faces the voters he does not face men of sense; he faces a mob of men whose chief distinguishing mark is the fact that they are quite incapable of weighing ideas, or even of comprehending any save the most elemental — men whose whole thinking…

— bettemidler (@BetteMidler) November 6, 2024