Real Madrid și A22 pregătesc un proces uriaș împotriva UEFA. Daune cerute: 4,5 miliarde de euro

Real Madrid și compania A22, promotorul proiectului Super Ligii europene, pregătesc o acțiune în instanță împotriva UEFA, prin care vor cere despăgubiri de aproape 4,5 miliarde de euro.

Potrivit cotidianului AS, plângerea vizează pierderile financiare și prejudiciul de imagine cauzate de blocarea competiției, în ciuda unei decizii favorabile din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

După ani de dispute juridice și negocieri eșuate, Real Madrid și A22 Sports Management au decis să meargă până la capăt în lupta cu forul european. Conform surselor citate de AS, avocații celor două entități lucrează deja la un dosar amplu care va fi depus în instanță în următoarele luni.

Plângerea ar urma să vizeze obstrucționarea ilegală a Super Ligii europene și să ceară daune de aproape 4,5 miliarde de euro, sumă ce include „profituri pierdute, prejudicii reputaționale și pierderi economice directe” rezultate din blocarea proiectului.

Sursele apropiate cazului descriu această inițiativă drept „o schimbare radicală de strategie” din partea lui Florentino Pérez, președintele Real Madrid, și a echipei sale juridice, care „nu mai așteaptă o soluție amiabilă cu UEFA, ci trec în atac”.

Acțiunea în justiție se bazează pe hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din decembrie 2021, care a stabilit că regulile FIFA și UEFA privind autorizarea prealabilă a competițiilor intercluburi — cum este Super Liga — încalcă legislația comunitară.

Judecătorii de la Luxemburg au considerat că UEFA și FIFA dețin o poziție dominantă abuzivă și limitează libera concurență prin faptul că impun sancțiuni cluburilor care vor să participe la competiții externe.

Această decizie a fost interpretată ca o victorie majoră pentru Real Madrid și A22, deși UEFA a susținut ulterior că hotărârea CJUE „nu echivalează cu aprobarea unui nou turneu”.

În ciuda verdictului european, UEFA a continuat să blocheze proiectul Super Ligii, amânând constant discuțiile cu A22. Acesta este, de altfel, principalul motiv pentru care avocații Real Madrid consideră că „forul european a acționat cu rea-credință, încercând doar să câștige timp”.

Cotidianul AS detaliază întâlnirile care au avut loc în ultimele luni între reprezentanții A22, Real Madrid, FC Barcelona și UEFA.

Din partea companiei A22 au participat CEO-ul Bernd Reichart și Anas Laghrari, iar UEFA a fost reprezentată de Teodoro Teodoridis, secretarul general al organizației. FC Barcelona a fost implicată prin Fernando Ledesma, apropiat al președintelui Joan Laporta.

Potrivit sursei citate, discuțiile au început promițător, în special în privința modelului de distribuție a drepturilor TV și a structurii de management a viitoarei competiții. Divergențele au apărut însă când s-a ajuns la formatul turneului și la numărul de echipe participante.

A22 și Real Madrid acuză UEFA că nu a avut niciodată intenția reală de a negocia, ci doar a încercat să întârzie implementarea Super Ligii până când proiectul își pierdea relevanța publică.

Situația FC Barcelona a complicat și mai mult ecuația. Deși clubul catalan a fost, inițial, unul dintre fondatorii Super Ligii, președintele Joan Laporta s-a apropiat în ultimele luni de EFC (fosta Asociație a Cluburilor Europene, parte a UEFA) și s-a distanțat de Florentino Pérez.

Surse apropiate clubului blaugrana au explicat pentru AS că Laporta „preferă o soluție negociată în interiorul UEFA” și consideră că „izolarea instituțională a Realului ar putea dăuna proiectului pe termen lung”.

Cu toate acestea, Barcelona nu a ieșit oficial din alianța Super Ligii, iar avocații clubului sunt informați constant despre evoluția procesului pregătit de Real Madrid și A22.

Super Liga a fost anunțată oficial în aprilie 2021 de un grup format din 12 cluburi europene de elită, care își propuneau să creeze o competiție privată, paralelă cu Liga Campionilor.

După un val masiv de proteste din partea fanilor și a federațiilor, nouă dintre cele 12 echipe fondatoare (inclusiv Manchester United, Liverpool, Juventus și AC Milan) s-au retras rapid. Doar Real Madrid, FC Barcelona și Juventus Torino au rămas oficial în proiect.

De atunci, A22 Sports Management, compania care promovează Super Liga, a încercat să convingă cluburile mari să revină în plan, propunând un format revizuit, cu divizii deschise, merit sportiv și meciuri transmise direct de pe platformele digitale proprii.

În 2023, Juventus s-a retras oficial, lăsând doar Real Madrid și Barcelona în proiect.

Dacă acțiunea juridică va fi depusă oficial, UEFA s-ar putea confrunta cu unul dintre cele mai mari procese financiare din istoria sportului european.

Suma estimată de AS – 4,5 miliarde de euro – ar depăși oricare alt litigiu de despăgubiri între organizații sportive.

Avocații Real Madrid vor argumenta că interdicțiile și amenințările cu sancțiuni impuse de UEFA au cauzat pierderi economice semnificative, inclusiv blocarea contractelor de difuzare și sponsorizare pe care Super Liga le-ar fi putut obține în 2022–2023.

În plus, A22 și Real Madrid vor invoca daune reputaționale, susținând că UEFA a dus o campanie publică pentru a discredita inițiativa și pe fondatorii ei.

„UEFA a acționat ca un monopol care se protejează prin intimidare, nu ca o organizație deschisă la competiție”, se arată într-un fragment citat de AS din documentul juridic în pregătire.