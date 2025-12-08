Real Madrid a pierdut surprinzător pe Santiago Bernabeu în fața celor de la Celta Vigo, scor 0-2, cu Ionuț Radu integralist. După o primă repriză fără goluri, Swedberg a deschis scorul în minutul 53, iar Real a rămas în inferioritate numerică după două cartonașe galbene primite de Garcia într-un minut.

Celta Vigo s-a impus cu 2-0 pe Santiago Bernabeu, Ionuț Radu fiind integralist. Swedberg a deschis scorul în minutul 53 și a stabilit rezultatul final în minutul 93, iar Real Madrid a rămas în inferioritate numerică după eliminările lui Garcia, Endrick și Carreras.

Înfrângerea afectează clasamentul, Barcelona având acum patru puncte avans față de Real Madrid după 16 etape. Villarreal, Atletico și Espanyol completează topul în lupta pentru primele poziții din LaLiga.

După meciul câștigat de Celta Vigo cu 2-0 pe Santiago Bernabeu, Ionuț Radu a declarat că se simte extrem de fericit la Celta și apreciază grupul ca pe o familie . „O victorie pe Bernabeu este întotdeauna diferită de alte victorii, clar. Sunt foarte fericit cu acest grup, care este incredibil, e ca o familie. Am luptat până la final și cu toții am văzut rezultatul.” a declarat Radu.

Radu a transmis și un mesaj fanilor, mulțumindu-le pentru susținere. Conform Transfermarkt, cota de piață a portarului român este de 3,5 milioane de euro.