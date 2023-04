Real Madrid a fost învinsă cu 4-2 de Girona. Un singur jucător a îngenuncheat echipa galacticilor

Real Madrid a fost învinsă de un singur jucător, respectiv argentinianul Jose Castellanos, care a reușit să înscrie de patru ori, pentru Girona.

Atacantul în vârstă de de 24 de ani din Mendoza, cu o carieră discretă la Universidad de Chile, apoi la echipa uruguaiană Torque și la New York City, a marcat patru goluri împotriva lui Real Madrid.

O astfel de performanță a mai fost reușită doar în 1947, de către Esteban Echevarria, de la Oviedo, care a marcat de patru ori în poarta madrilenilor, și mai recent de Lewandowski, care juca la Borussia Dortmund, și care le-a dat celor de la Real Madrid, patru goluri, într-un meci din 2013, din Cupa Europei.

Real Madrid a fost învinsă de Girona, cu 4-2 la doi, prin golurile înscrise de Castellanos, în minutele 12, 24, 46, 62.

În prezent, în campionatul Spaniei, Real Madrid se află pe locul doi, cu 65 de puncte, la 11 puncte față de rivalii de la Barcelona.

Real Madrid nu a avut curaj în joc

După meci, Carlos Ancelotti a explicat că jucătorilor săi le-a lipsit curajul de a juca ofensiv. În plus, din acest motiv, Realul a lăsat deschise spații mari de joc, care au fost speculate de cei de la Girona.

”E ușor de explicat scorul. Nu am mai fost la fel de agresivi. Ne-au lipsit agresivitatea și determinarea, nu am jucat bine fără minge, le-am lăsat adversarilor foarte multe spații. Ne-au dat două goluri la primele lor două acțiuni. E inexplicabil, totuși, cum am primit goluri, nu am fost deloc agresivi în dueluri, am eșuat pe tranziție. Apoi, la începutul părții secunde, a venit golul trei, care ne-a ‘tăiat’ picioarele”, a spus Ancelotti.

Prea multe talente individuale

La Girona, Realul nu a arătat adevărata valoare a echipei și din cauza unor jucători care nu înțeleg că fotbalul este un joc de echipă.

”E dureros un asemenea eșec, dar trebuie să ne ridicăm rapid, pentru că avem pentru ce lupta. Jucătorii au încercat, în multe momente, să rezolve individual fazele. Trebuie să fim o echipă! Dacă jucăm în echipă, câștigăm. Uneori, calitatea individuală nu este suficientă pentru a câștiga. Meciul ăsta nu a arătat adevărata față a Realului. Nu am fost noi în seara asta. Ne prezentăm scuzele. Trebuie să jucăm ultimele meciuri ale sezonului ca o echipă”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de Sport.