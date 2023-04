Ianis Hagi este curtat de o echipă din prima ligă spaniolă. Mijlocașul român va putea juca împotriva celor de la Real Madrid

Negocierile sunt în plină derulare și se pare că de la toamnă, Ianis va juca la o echipă din prima ligă spaniolă, împotriva rivalelor de la Real Madrid și FC Barcelona.

Celta Vigo, locul 12, vrea să îl cumpere pe atacantul român pentru suma de 3.5 milioane de euro. Negocierile sunt avansate și este foarte posibil ca Ianis Hagi să semneze cu echipa din Spania.

Curtat și de o echipă din Germania

Ianis este sub contract cu echipa din Glasgow, până în anul 2026, dar nu a mai jucat în ultimul an, din cauza unei accidentări grave suferite pe terenul de fotbal.

Presa sportivă din Marea Britanie a scris că mijlocașul român este dorit și de Borussia Monchengladbach, locul 10 în Bundesliga.

De la revenirea la Glasgow, Ianis a jucat în doar șase meciuri, în total 18 minute, fără să fie niciodată titular.

Când s-a accidentat, echipa era condusă de un antrenor care îi folosea talentul la maxim. La revenire la echipă, Ianis a găsit un alt tehnician care alte scheme de joc și care l-a folosit extrem de puțin.

Cota de piață a românului a scăzut după accidentare, de la șapte milioane de euro, conform estimării făcute de Transfermarkt, la cinci milioane de euro, scriu cei de la GSP.

O carieră promițătoare

La 26 de ani, Ianis Hagi a avut o carieră promițătoare la Glasgow Rangers. El a câștigat în 2021, chiar și titlul de campion al Scoției.

Acest fapt l-a făcut pe fostul internațional român, Gică Popescu să constate că Ianis era o într-o formă foarte bună, până la accidentare.

”Era foarte bucuros, normal. Este primul titlu pe care Ianis îl câştigă în străinătate, este un an în care Ianis a avut o presiune fantastică şi cred că a răspuns mai mult decât onorabil. Mi-ar plăcea ca Ianis să rămână la Glasgow, să rămână poate cel puţin un an de zile. Este foarte bine văzut, a jucat foarte bine. Continuitatea este bună, iar el are foarte mult timp de jucat în faţă. Un an să mai rămână la Glasgow i-ar prinde foarte bine”, a declarat Gică Popescu.