Reacțiile liderilor internaționali după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump

Statele Unite. Donald Trump a fost ținta unei tentative de asasinat, sâmbătă noapte. Un lunetist de 20 de ani a încercat să-l ucidă pe fostul președinte american în timp ce acesta susținea un discurs electoral

Donald Trump a fost evacuat de Serviciile Secrete, cu o rană ușoară la ureche. Forțele de ordine au reușit să-l lichideze pe agresor, însă nu au stabilit și identitatea acestuia. Rând pe rând, liderii internaționali au condamnat tentativa de asasinat asupra fostului președinte american Donald Trump.

Joe Biden s-a numărat printre cei care au vorbit cu Trump. Liderii internaționali au reacționat pe rețelele de socializare. Premierul britanic Keir Karmer a scris un mesaj pe platforma Twitter în care i-a urat fostului președinte și familiei acestuia urări de sănătate.

„Violenţa politică nu are loc sub nicio formă în societăţile noastre, iar gândurile mele se îndreaptă spre toate victimele acestui atac", a adăugat Starmer.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.

Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024