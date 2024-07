Politica Ambasada Românei, reacție după tentativa de asasinat a lui Donald Trump







Statele Unite. După ce un atacator a deschis focul asupra fostului președinte Donald Trump, sâmbătă, în timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, prima reacție oficială din partea statului român a venit de la Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington.

Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a postat un mesaj pe platformele de socializare X și pe Facebook.

„Tentativa de asasinat împotriva fostului președinte Trump este șocantă – ne rugăm pentru siguranța sa și îi dorim lui și celor care au fost răniți în incidentul din Pennsylvania însănătoșire grabnică. Violența motivată politic nu își are locul într-o societate democratică, nu trebuie folosită și trebuie întotdeauna condamnată”, a scris ambasadorul României în capitala SUA.

O persoană a tras cu arma înspre fostul președinte Donald J. Trump, sâmbătă, în timpul unui miting electoral. Fostul președinte a fost evacuat imediat de Secret Service, cu sânge vizibil pe urechea dreaptă. Incidentul a creat o stare de panică și confuzie în rândul participanților la miting, dar intervenția rapidă a agenților a prevenit o tragedie mai mare. Președintele Joe Biden a condamnat atacul, subliniind că violența politică nu are loc într-o societate democratică, și a mulțumit agenților Secret Service pentru protejarea fostului președinte Trump.

Atacatorul care a încercat să-l ucidă pe Donald Trump a fost la rândul său ucis de o echipă de contra lunetiști a Secret Service. Aceștia au acționat prompt pentru a neutraliza amenințarea și a asigura siguranța tuturor celor prezenți. Ancheta continuă pentru a stabili motivele din spatele acestui atac.

Fostul președinte se simte bine și e în siguranță

După ce a fost tratat de medici, Donald Trump a postat un mesaj în mediul online despre cele întâmplate

„Vreau să mulțumesc Secret Service și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la atacul armat care au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important – doresc să transmit condoleanțele mele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă, precum și familiei unei alte persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. Nu se știe deocamdată nimic despre atacator, care acum este mort.

Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă, pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând pielea. A fost o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce s-a întâmplat.

Dumnezeu să binecuvânteze America” – a scris Donald Trump în postare.

Fostul președinte își va continua campania electorală aflându-se acum în afara oricărui pericol.