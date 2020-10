România va organiza patru partide de la Euro 2020, devenit Euro 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, dar nu va avea achipa națională la acest turneu. Reprezentativa lui Mirel Rădoi a fost învinsă, joi, în Islanda, scor 1-2, la capătul unei confruntări în timpul căreia „tricolorii” au tras o singură dată la poartă, la penalty-ul transformat de Alexandru Maxim. Acum, islandezii vor lupta pentru calificare, împotriva Ungariei, la Budapesta.

Tot joi, maghiarii s-au impus în Bulgaria cu scorul de 3-1.

Mirel Rădoi, selecționerul României, a avut puterea să discute despre evoluția mediocră a oamenilor săi și a spus că discuțiile despre eventualele două situații în care am mai fi putut primi câte o lovitură de la 11 metri nu prea își au rostul.

„Cred că nu am reușit în prima fază ce am discutat, să găsim spații între linii. Știam că au un 4-4-2 compact. Nu am găsit să verticalizăm. E normal ca pe posesia lentă să apară greșeli. Din șapte mingi pierdute în prima parte, au fost patru atacuri periculoase ale lor. După cum am arătat în primele 45 de minute nu meritam să jucăm în finala play-off-ului.

Camora, desființat de Moți

La prima fază am văzut acel cot în capul lui Andrei Burcă. Nu am avut îndoieli. La a doua fază nu am văzut foarte bine. Oricum, am arătat prea puțin fotbal în prima repriză pentru a putea discuta despre arbitraj”, a spus Rădoi.

„Poate îmi reproșez echipa pe care am trimis-o. În repriza secundă am arătat mai bine. Vinovați suntem eu și staff-ul meu, jucătorii nu au nicio vină, pentru că nu am reușit să îi capacităm. Aveți vinovatul în față dumnevoastră!”, a mai spus Rădoi.

Debutant la echipa națională, portughezul Mario Camora a fost acuzat pentru evoluția de la Reykjavik. „A fost greșeala lui Camora, asta e părerea mea. La golul 1 nu a întâmpinat adversarul, la al doilea l-a scos din ofsaid. E normal într-un fel, pentru că e primul meci al lui la echipa națională, a fost și un pic de presiune pe umerii lui.

