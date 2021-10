Reacție uluitoare a Emmei Răducanu: Face foamea? Moment viral după partida de la Transylvania Open. VIDEO

Emma Răducanu, tenismenă britanică cu origini românești, a oferit primul său interviu în limba română la finalul primei victorii din circuitul WTA dela Transylvania Open, împotriva Polonei Hercog. După meciul câștigat cu scorul 4-6, 7-5, 6-1, sportiva a dezvăluit care sunt mâncărurile sale preferate din bucătăria românească.

„Vreau să încerc un pic în română, iar dacă nu mai pot, schimb în engleză”, a început Emma Răducanu dialogul cu Alexandra Dulgheru. „Nu am jucat așa bine, dar am câștigat. Nu vreau să plâng, dar simt multă bucurie acum. E un turneu foarte bine organizat, îmi place mult și cred că sunt acasă aici”, s-a exprimat sportiva.

„Este foarte frumos în Transilvania. Este mai verde, mai multă natură din ce am observat faţă de Bucureşti, unde am mai fost. Îmi place enorm şi acolo, pentru că am amintiri extraordinare, acolo fiind bunica mea. Dar am remarcat diferenţa dintre Transilvania şi Bucureşti”, a mai precizat Emma Răducanu.

"And @EmmaRaducanu will now talk about her victory…" 🇷🇴

Who can help admin out with a little Romanian translation? 😅#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg

— wta (@WTA) October 26, 2021