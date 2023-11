Reacția lui George Simion, după ce a fost solicitat să se testeze anti-drog

George Simion a dezvăluit că este sincer față de poporul român când vine vorba de viciile sale. El spune că nu a consumat și nu consumă droguri și alte substanțe interzise.

Liderul AUR a efectuat recent un test anti-drog. Rezultatele au ieșit negative la 10 tipuri de droguri.

„Test anti-drog, urină, pentru că se dau rezultatele în 10-15 minute. Mă supun la orice test. Negativ, la 10 substanțe”, a dezvăluit George Simion.

Nu s-a apucat niciodată de fumat, dar susține legalizarea canabisului pentru uz medicinal

George Simion a dezvăluit într-un interviu că nu s-a apucat niciodată de fumat. El a recunoscut că are o atitudine colerică și agresivă încă din copilărie.

„Nu am consumat niciodată droguri, nici în copilărie, nici în facultate. Am crescut la Bobocica. Bă dă-mi și mie 5.000 să-mi iau o bilă. Mai ales la Răcari, Dristor, descriu aici începutul anilor 2000. Eu eram mai înțepat de mic. O țigară de tutun în clasa a 4-a, avea tata niște tutun pe masă. Am deschis o țigară, am văzut că nu e nicio treabă. Stupefiante niciodată”.

AUR, fiind partid naționalist și conservator, se opune legalizării consumului de droguri, însă George Simion susține legalizarea consumului de cânepa românească în scop medical, după cum a dezvăluit într-un interviu pentru Aleph News: „AUR vrea să elimine aberațiile astea din sistem și vom vota pentru cânepa românească și canabisul pentru uz medicinal”.

Drogurile interzise, un flagel pentru România

Liderul AUR spune că are colegi care consumă ocazional, iar unii nu recunosc, deși au fost văzuți. El admite că drogurile distrug viețile, comparându-l cu un „flagel din ce în ce mai mare”.

„Intră foarte multe droguri la noi în țară, sunt rețele patronate de la cel mai înalt nivel, procurori, judecători, politiști, girează traficul de droguri. Întrebați jumătate din taximetriști care sunt străzile de unde poți să îți iei droguri și ei te duc, sub protecția poliției.

Au fost mulți care au venit beți în plen și primesc 10.000 de euro pe lună. A fost un deputat USR care a recunoscut că el, recreativ, fumează periodic. Am suficientă experiență cât să îmi dau seama de mirosul de marijuana. Am mai trecut pe holuri și am simțit mirosul”, a declarat George Simion pentru România TV.