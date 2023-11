George Simion, testat pentru consumul de droguri. Rezultatul, făcut public

George Simion, pentru a pune capăt tuturor speculațiilor și acuzațiilor că s-ar droga, a decis să facă un test anti-drog. Liderul AUR a mers la un cabinet specializat pentru a efectua testul, mai precis la Obregia. Politicianul a ales varianta de probă de urină.

Testul a fost făcut pentru mai multe substanțe. Printre acestea sunt:

amfetamină,

metamfetamină,

benzodiazepine,

barbiturice,

metamfetamine,

fentanil,

cocaină,

oxicodonă,

opiacee

fenciclidină.

George Simion a primit rezultatele

George Simion a primit rezultatele la consumul de droguri. Analizele nu au indicat consumul de substanțe interzise. Deci, liderul AUR este curat. De asemenea, George Simion speră ca și alți politicieni să aibă curajul să se supună unui astfel de test.

Liderul partidului AUR a fost supus unui test antidrog sub observația unei echipe Antena 3. Simion s-a prezentat la Spitalul Obregia, anticipând un test de sânge. Dar a fost nevoit să dea în schimb o probă de urină. El a recunoscut că se aștepta la o altă procedură.

George Simion. Sursa foto. Pixabay

Confruntat cu acuzații de consum de substanțe din partea rivalilor politici, liderul AUR și-a afirmat decizia de a se supune testării. George Simion a trecut la fapte și s-a prezentat la un cabinet specializat pentru a face testul anti-drog.

Ldierul AUR nu se dorgheză aşa cum susţinea USR

George Simion a recurs la acest demers după ce a fost acuzat de adversarii din Parlament că ar fi sub influența substanțelor interzise. Acesta a afirmat că nu îi este teamă să facă acest test, deoarece ştie clar că nu a consumat niciodată droguri.

„Un adversar politic de la USR a spus că am consumat droguri sau că sunt prea energic în ședințele de plen. Şi am venit la dvs cu echipa de filmare să îmi fac un test, să arătăm oamenilor dacă aceste acuzații sunt adevărate sau nu. Eu am curajul să fac acest test. Sper să aibă şi alţii curajul să îl facă”, a spus George Simion.

George Simion îi invită şi pe ceilalţi politicieni să facă testul anti-drog

Liderul AUR i-a invitat pe ceilalți parlamentari să-i urmeze exemplul. Politicianul este convins că o parte dintre ei nu vor trece testul.

„Am înțeles că sunt niște domni de la USR care fac în mod regulat asta (consumă droguri), acasă. Am auzit de fostul premier Cîțu, de persoane din anturajul său. Dar nu cred (…) Ar trebuit să fie testați toți cei aflați în serviciul public. Dacă ar veni aici (să facă testul anti-drog) membrii Parlamentului, unii n-ar trece. Ați găsi 20 – 30 din totalul de 466 care n-ar trece testul”, a estimat liderul AUR.