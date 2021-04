Mihai Tudose este de părere că Vlad Voiculescu trebuia demis din secunda în care a ieşit public şi a spus că au fost falsificate datele Ministerului Sănătăţii pentru alegeri.

„Mă întreb câtă răbdare mai au românii. Între timp vin peste noi toate nenorocirile. Şi pandemie, economie, criză. Asta ne mai lipsea, răbdarea premierului. Preferam să aibă chef de treabă, nu răbdare, dar în sfârşit. I-a fost greu. Ăsta trebuia demis demult. Toată lumea a spus de luni de zile, că trebuie demis pentru toate boacănele.

Trebuia demis din secunda în care a ieşit public şi a spus că au fost falsificate datele Ministerului Sănătăţii pentru alegeri. Şi atunci trebuia să plece toţi. Dar văd că toată lumea are răbdare. A fost solicitată şedinţă de coaliţie. Orban are răbdare şi a zis că luni, că nu e aşa, nu e nicio problemă, poate e ocupat şi mai are de croşetat un pulover. Mediatorul suprem al ţării, văd că e în pauză. E pe hold”, a declarat fostul premier.