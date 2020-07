Lidia Buble a răspuns unei provocări pe care a primit-o într-un interviu oferit recent și a dezvăluit cum ar arăta un mesaj pentru noul iubit. Artista în vârstă de 27 de ani a acceptat invitația unei jurnaliste de la „A List Magazine” și a răspuns fără perdea unor întrebări mai mult sau mai puțin incomode. Artista a vorbit despre pasiunea sa pentru fotografie și a spus că o inspiră foarte mult natura, oamenii, motiv pentru care ori de câte ori este acasă, la Deva, în vacanțe, pe scenă sau chiar și acasă sau într-un parc, la un restaurant, ea găsește ceva interesant de imortalizat.

În timpul declaraților, vedeta a vorbit despre relația specială pe care simte că o are cu Luna și că recent și-a făcut un tatuaj pe spate: un artist tatuator i-a făcut o semilună și nu a exclus posibilitatea de-și mai face noi tatuaje, notează cancan.ro.

„Am fotografiat Luna, nu vă pot arăta acum… eu am o relație foarte specială cu Luna, ca să spun așa. pe lângă faptul că am și o piesă care se numește așa, «La Luna», (…), am și un semn din naștere cu o semilună pe mână (n.r.: arată la mâna stângă), iar pe spate, de curând, mi-am făcut și un tatuaj cu semilună”, a mărturisit Lidia Buble.

Spre finalul interviului, fosta iubită a lui Răzvan Simion a primit următoarea întrebare: „Să presupunem că ai vrea să-i transmiți persoanei iubite un mesaj numai din imagini, ce ar conține mesajul acela?”. După cum puteți vedea în clipul de mai jos, la 05:50, cântăreața a oftat cu zâmbetul pe buze și după ce a râs, ea a afirmat: „Bună întrebare! Nu mi s-a mai pus niciodată întrebarea asta! Bineînțeles că, probabil, aș trimite câteva poze pe care să le am în telefon cu noi doi și apoi aș începe să caut pe Google tot felul de locuri în care mi-aș dori să ajung”.

Întrebată de jurnalistă: „Dacă ar fi să ilustrezi dragostea într-o fotografie, cum ar arăta aceasta, ce ar conține imaginea?”, Lidia Buble a spus: „Familia mea, cu siguranță. Pentru mine, familia este totul și da, cu siguranță, aceasta ar fi fotografia… împreună cu familia mea. Cred că spune totul, arată dragostea în cea mai pură formă a ei”, potrivit sursei citate.