Hagi s-a enervat pe fiul lui „Il Luce”, după ce echipa națională a României U21 s-a calificat în semifinalele Campionatului European.

„L-am văzut pe Răzvan spunând că aceasta nu e o generație, că vor rămâne 5-6 jucători! Să nu mai vorbească el! El n-a crescut nicio generație, taică-su a făcut-o! Am rămas mască! Acești copii au făcut o performanță incredibilă și vorbim așa superficial față de un grup!

Generațiile se formează din 10 în 10 ani. Să se ducă să învețe, să meargă la școală de antrenori. Să ia lecții de la taică-su, să-l învețe cum se construiește o generație„, a spus Gică Hagi la Digi Sport.

Recent, Răzvan Lucescu, fost selecționer al naționalei de seniori a României, s-a declarat șocat de reacția „Regelui” și a mentionat că-și păstreaza părerea.

„Mie îmi place să îmi spun părerile cu argumente, niciodată nu am jignit. Am fost șocat de reacția lui Hagi, de vehemența cu care a atacat. Până la urmă, îi sunt coleg de breaslă și am dreptul la o opinie, nu? Dacă nu îți place, vino cu argumente, nu sări așa! Dar am înțeles că în lumea asta nimic nu trebuie să mă mai mire… Și da, îmi mențin părerea: nu naționala U21 va salva fotbalul românesc, ci campionatul intern!

Atâta vreme cât campionatul nu progresează va fi greu să fim iar puternici la nivel de națională mare. Apropo de comparația cu fotbalul din zona arabă. Am văzut acolo mai mereu stadioane pline, care te împing de la spate, care dau entuziasm jucătorilor și altă energie meciurilor. Nu e starea aia jalnică pe care o vezi uneori la noi, cu 100 de oameni în tribune.

Cred că au trecut 10 ani de la ultimele campionate adevărate, alea cu multe echipe țări la vârf. Nu erau doar Steaua, Dinamo, CFR, ci și Rapid, Vaslui, Timișoara. Acum fotbalul românesc pare un fotbal pustiit… Îmi pare rău, dar asta e imaginea. Și toată lumea trebuie să facă ceva pentru a restarta campionatul intern”, a spus Răzvan Lucescu pentru Gazeta Sporturilor.

