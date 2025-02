Sport Europa League. Meciul FCSB-PAOK Salonic, ora 19.45. Răzvan Lucescu: În tur a fost un rezultat fals







Antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a declarat că jucătorii săi vor da totul pentru calificare în meciul cu FCSB, din manșa secundă a play-off-ului pentru accederea în optimile de finală ale Europa League. El a declarat că echipa sa merită să câștige.

Răzvan Lucescu, mesaj ferm înainte de meciul cu FCSB

„Ca emoții, mă așteptam să am mai multe emoții, să simt ceva special încă din avion, dar nu. Singurul lucru special care îmi umblă prin cap este meciul de mâine, calificarea și nimic mai mult. Știm foarte bine cum joacă și o echipă și cealaltă.

Nu contează foarte mult dacă echipa FCSB-ului va fi cea anunțată de domnul Becali sau va fi una sau două schimbări. În final este foarte important ceea ce vom face noi. Suntem convinși că avem un fotbal foarte bun, că avem calitate, avem această dorință uriașă și vom intra pe teren să ne calificăm, nu avem niciun alt gând.

Mă aștept la o atmosferă foarte frumoasă, foarte tare, așa cum fanii din România au știut să facă atunci când sunt meciuri europene. Suntem învățați cu ostilitatea foarte mare, pentru că la noi fanii nu merg în deplasări. Vom da totul pentru această calificare, pentru că noi simțim că merităm această calificare”, a declarat Răzvan Lucescu.

Nu-l sperie condițiile meteo

Lucescu a spus că jucătorii săi s-au antrenat în condiții mult mai grele și că nu este speriat că va fi ger. Acesta a declarat că simte doar energie pozitivă și că speră ca gazonul să fie impecabil.

„Am rămas surprins de condițiile meteo, pentru că este frig, este ger, dar este un aer uscat. Pe de altă parte, la baza la care noi ne antrenăm, avem condiții mult mai grele, chiar dacă este o temperatură mai ridicată, este vânt foarte puternic acolo, este umiditate foarte mare și frigul îți pătrunde în oase.

Aici nu am simțit decât energie pozitivă. Mă aștept ca mâine gazonul să fie impecabil, va fi o suprafață perfectă pentru un joc la acest nivel”, a spus Lucescu.

Răzvan Lucescu nu are în plan o revanșă

Antrenorul a spus că nu are în plan o revanșă pentru înfrângerile din perioada în care antrenează PAOK Salonic, în fața FCSB, dar nici pentru cele când conducea banca tehnică a echipei Rapid. El a declarat că lucrurile se schimbă rapid în fotbal și că trebuie să gestionezi situația cu calm.

„Au trecut atâția ani, atâtea meciuri, atâtea experiențe. Nu ai la cum la acest nivel să te gândești la revanșă, te gândești doar la ceea ce ai de făcut mâine și să câștigi. Povestea celor două meciuri de anul acesta și asta reprezintă situație aparte. În viață nu trebuie să te gândești la revanșă, trebuie să te gândești la ce e mâine și să dai absolut totul. Probabil că există întotdeauna o compensație între noroc sau succes și ghinion sau înfrângere.

Cred că e important să ai un echilibru, să știi să apreciezi succesul, ajutorul de la Dumnezeu, fără să o iei razna și să rămâi cu picioarele pe pământ, așa cum trebuie să știi să gestionezi momentul în care știi că ar fi trebuit să câștigi, dar că soarta ți-a fost împotrivă și să nu transformi înfrângerea într-o dramă. În fotbal, foarte repede lucrurile se pot schimba.

Și mai cred că atunci când faci lucrurile bine de tot, cu seriozitate, atunci se creează o atmosferă pozitivă. Pentru a câștiga ai nevoie de șansă și pentru a o atrage e nevoie de tine”, a adăugat Răzvan Lucescu.

În tur a fost un rezultat fals

El a spus că în meciul tur, de la Salonic, încheiat cu victoria echipei FCSB cu scorul de 2-1, a fost un rezultat fals. Antrenorul consideră că rezultatul a fost viciat de două erori grave de arbitraj.

„În tur a fost un rezultat fals, pentru că a fost determinat de două greșeli grave ale arbitrului, ambele împotriva noastră. Prima, este clar eliminare la fundașul central al Stelei (FCSB, n. red.), după golul al doilea al nostru, anulat pe motiv de ofsaid. Îl lovește intenționat și nu îi pune piedică. Este eliminare fără discuție, a fost o lovitură ca la liga satelor.

Iar a doua, este eliminarea total nejustificată a lui Taison. Atunci sigur că s-a produs un dezechilibru și s-a ajuns la o situație care nu s-ar fi întâmplat dacă am fi rămas 11 contra 11. Pentru mine asta înseamnă că a fost un rezultat fals, nimic mai mult. Încă o dată, Steaua (FCSB, n. red.) are jucători fantastici, o organizare excelentă, un tricou greu, are o istorie întreagă în spate și e o echipă foarte bună, dar total diferită față de ceea ce jucăm noi”, a precizat antrenorul echipei PAOK Salonic.

FCSB întâlnește echipa PAOK Salonic, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League. În tur, FCSB s-a impus cu scorul de 2-1.