Răzvan Ciobanu şi-a anunţat moartea! Femeia care-i ştia toate secretele s-a descărcat: Depresii am avut amândoi...

Avocata Laura Vicol este devastată de moratea creatorului de modă Răzvan Ciobanu. Cei doi erau foarte apropiați, se știau de-o viață.





Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit în noaptea de duminică spre luni într-un accident de circulație, la intrarea în comuna Sălcele, din județul Constanța.

Vestea a a șocat-o pe avocata Laura Vicol, una dintre cele mai bune prietene ale designerului. Femeia spune că nu își poate stăpâni lacrimile, și a lăsat un mesaj sfâșietor pe Facebook. '”27 de ani ne-am iubit, ne-am înjurat, ne-am certat, ne-am bucurat, am râs și am plâns împreună… depresii am avut amândoi, ne prindea dimineața la telefon…

o viață de amintiri am strâns cu el… sunt convinsă că râde acum de mine, îmi zicea mereu când îi spuneam că nu-l mai sun niciodata, ca o să facă ceva să-l țin minte… Dulapurile mele sunt pline de creațiile lui… cel mai bun designer român a plecat în Săptămâna Luminată. Plâng, v-aș fi scris mai multe, dar nu mai văd de lacrimi... Dumnezeu sa te ierte, odihnește-te în pace, Răzvanu meu!'', a scris Laura Vicol pe pagina sa de social media.

