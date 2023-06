Cea mai mare durere a Andreei Marin: Nu-mi doresc să mă mai întorc acolo

Andreea Marin a povestit că merge foarte rar la Marea Neagră pentru că îi aduce aminte de decesul mamei sale. Ea a mărturisit că mama sa s-a stins din viață în urma unui accident și că a fost nevoită să trăiască cu această durere în suflet.

„Mamaia, în copilărie. Dar a existat un moment nefast în copilăria mea… îmi pare rău că stric bucuria cu o întâmplare ce mi-a zdruncinat viața. Plecând de la mare spre casă, noi am avut un accident și mi-am pierdut mama. Aveam 9 ani pe atunci. Și atunci am decis pur și simplu că nu-mi doresc să mă mai întorc acolo. Deci nu mă veți vedea niciodată în vacanțe la noi la mare. Că am mai avut ceva treabă și am mai mers o zi și m-am întors înapoi, asta e altceva. Dar e o chestiune personală. Pur și simplu e o durere care, deși cumva lăsată trecutului, n-are cum să nu aibă rădăcini acolo în mine. Dar da, din copilărie am amintiri frumoase acolo”, a mărturisit Andreea Marin, la emisunea Vorbește lumea, de la PRO TV.

Andreea Marin, despre lupta cu depresia

Andreea Marin a mai povestit că s-a luptat cu depresia și că Dumnezeu i-a dat putere să meargă mai departe. Ea a spus că a devenit mai credincioasă după aceste momente dificile. „Desigur (n.r a fost supărată de Dumnezeu), eram doar un om, un omuleț la vremea aceea și nu avea capacitatea de a înțelege o durere atât de mare.

L-am negat pe Dumnezeu pentru un timp, peste ceva vreme, poate un an sau doi, mi s-a întâmplat să trăiesc, la proporții mai mici o neîmplinire, o durere, nici nu-mi mai amintesc ce a fost, dar știu că, fără să-mi propun, în mod spontan am spus „Doamne ajută”, mi-am dat seama că Dumnezeu a fost cu mine în orice moment, aștepta doar să-mi revin, să am capacitatea de a înțelege că el nu a plecat niciodată de lângă mine, de atunci nu ne-am mai despărțit.

Am trecut și eu prin depresia mea, prin porția mea de viață trăită mai greu, dar, cumva, mulțumesc lui Dumnezeu pentru forța pe care mi-a dat-o de a mă reconstruit și de a merge mai departe. Există așa, cineva cu mâna pe umărul nostru, de acolo de sus, nevăzut, dar pe care îl simțim mereu”, a povestit prezentatoarea TV.