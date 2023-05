Andreea Marin, mărturisiri tulburătoare. În spatele succesului, „Zâna Surprizelor” a ascuns o suferință enormă

Cu toate că a cunoscut succesul în televiziune și părea că are tot ce își dorește, viața Andreei Marin a fost marcată de tragedii, începând de la moartea mamei sale când era doar o copilă și până la suferințele care au urmat de-a lungul anilor.

Recent, vedeta și-a deschis inima și a povestit un episod mai puțin cunoscut din viața sa, momentul în care a fost copleșită de durere și a pierdut orice speranță, chiar și încrederea în Dumnezeu.

Andreea Marin, doborâtă de depresie

Andreea Marin a mărturisit că în acea perioadă nu mai găsea nicio rază de speranță și simțea că a fost abandonată de Dumnezeu. „Desigur (n.r a fost supărată de Dumnezeu), eram doar un om, un omuleț la vremea aceea și nu avea capacitatea de a înțelege o durere atât de mare.

L-am negat pe Dumnezeu pentru un timp, peste ceva vreme, poate un an sau doi, mi s-a întâmplat să trăiesc, la proporții mai mici o neîmplinire, o durere, nici nu-mi mai amintesc ce a fost, dar știu că, fără să-mi propun, în mod spontan am spus „Doamne ajută”, mi-am dat seama că Dumnezeu a fost cu mine în orice moment, aștepta doar să-mi revin, să am capacitatea de a înțelege că el nu a plecat niciodată de lângă mine, de atunci nu ne-am mai despărțit.

Am trecut și eu prin depresia mea, prin porția mea de viață trăită mai greu, dar, cumva, mulțumesc lui Dumnezeu pentru forța pe care mi-a dat-o de a mă reconstruit și de a merge mai departe. Există așa, cineva cu mâna pe umărul nostru, de acolo de sus, nevăzut, dar pe care îl simțim mereu”, a povestit prezentatoarea TV.

Vedeta și iubitul său, aduși împreună de suferință

Andreea Marin se află în prezent într-o relație de dragoste cu omul de afaceri Adrian Brâncoveanu, iar cei doi au fost văzuți împreună la câteva evenimente, păstrând totuși discreția. Andreea Marin a împărtășit câteva detalii despre relația lor și a abordat subiectul unei posibile căsătorii.

„Ne-a unit suferința fiecăruia, nu era un moment fast pentru niciunul dintre noi, viața ne-a adus astfel împreună la greu și sufletele noastre s-au deschis în mod firesc.

Nu a fost dragoste la prima vedere pentru mine și mă bucur că a fost așa, pentru că am crescut împreună bazându-ne pe valori comune și pe sentimente care au crescut în timp, nu pe aparențe. De atunci până azi, am construit mult în doi”, a mărturisit aceasta, potrivit viva.ro.