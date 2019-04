Răzvan Ciobanu a murit din cauză că… Cineva foarte apropiat a vorbit! Chiar asta să-l fi doborât? News alert

Oana Anghel, avocata lui Răzvan Ciobanu face noi dezvăluiri despre ultimele zile de viață ale lui Răzvan Ciobanu. Aceasta a declarat că „Răzvam era trist şi abătut în ultima perioada şi că dorea să-și curețe imaginea cu orice preţ”.





În urmă cu doar câteva luni, Răzvan Ciobanu a fost acuzat că a furat un ceas din casa unui prieten. Se cunoșteau de mai bine de 8 ani de zile, iar acuzația respectivă l-a marcat pe Răzvan. Atunci, fostul creator de modă a oferit o declarație amplă la Antena Stars.

Am fost prieteni timp de opt ani de zile, consideră că ajutorul nu a fost reciproc, ci mai mult din partea mea. Eu cumpăr foarte multe haine de la el. Este adevărat că le luam pe caiet, dar nu am întârziat cu plăţile. Era un prieten, nu un amic. M-am dus eu într-o seară la el în magazin, fusesem puţin supărat pe el, s-a bucurat că ne-am văzut. Am luat acasă o pereche de pantofi să îi probez. A doua zi m-am dus înapoi şi am stat cu ei vreo patru ore. Am probat haine, pentru că toate pe care le am sunt mari. Am probat haine în bucătărie, probam acolo pentru că eu nu port lenjerie şi este un magazin în care vin femei. Eram în toaletă pe la opt şi un sfert. M-a strigat că a dispărut un ceas de pe masă din bucătărie. El de foarte multe ori mi-a lăsat mie ceasuri să le arăt. Nu înţelegeam cum mă acuză că i-am furat ceasul. (…) Eu i-am spus că pot merge şi la detectorul de minciuni. Cea mai umilitoare scenă a fost: ceasul este pe tine! Te rog să te dezbraci. I-am spus că mă dezbrac dacă asta îl calmează”, povestea Răzvan Ciobanu.

Oana Anghel adaugă că acesta părea copleșit de probleme şi avea moemente de anxietate după ce a fost implicat în mai multe cazuri controverse, inclusiv celebrul dosar al cocainei pentru VIP-uri în care a şi fost audiat în iulie 2018.

Vara trecută a reprezentat o perioadă zbuciumată pentru regretatul creator de modă. După scandalul monstru cu fostul iubit, Atât designerul cât și fosta sa colegă de platou de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, Raluca Bădulescu, au fost primele VIP-uri care au oferit declarații în calitate de martori, în data 12 iulie, la sediul DIICOT Ploiești, într-un megadosarul de traffic de droguri „ „Stupefiante pentru VIP-uri”. Ulterior, procurorii au clasat dosarul deschis pe numele său.

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni, în a doua zi de Paște, în urma unui accident de de circulație petrecut în Săcele, județul Constanța. Creatorul de modă era singur în mașină și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de mai mulți copaci.

Creatorul de modă a intrat cu mașina într-un copac. Potrivit primelor informații oferite de România TV, Răzvan Ciobanu se afla în autoturism alături de partenerul său.

Boala care il macina pe Razvan Ciobanu! Doar apropiatii stiau prin ce chinuri trece

Pagina 1 din 1