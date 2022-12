Războiul penelor de curent: cum a oprit Rusia electricitatea și încălzirea în Ucraina

În același timp, pentru a folosi cuvintele Înaltului Reprezentant al UE pentru politica externă, Josep Borrell, „Putin încearcă să transforme Ucraina într-o gaură neagră, fără lumină, fără electricitate, fără încălzire”.

Şi asa cum se poate observa privind harta, tactica funcționează. Mai multe valuri de rachete rusești au distrus până la jumătate din rețeaua electrică a țării. Aproximativ 10 milioane de ucraineni au fost lăsați de câteva zile în întuneric, iar întreruperile de curent planificate vor continua cel puțin până în martie 2023.

Între timp, temperaturile vor scădea până la 20 de grade sub zero. Instabilitatea sistemului electric obligă Kievul să pună frecvent offline toate cele 15 reactoare nucleare, agravând astfel și mai mult deficitul de energie electrică. Se lucrează non stop pentru repararea avariei, numai că lipsesc piesele de schimb.

În summiturile din ultimele zile, țările NATO și G7 s-au angajat să furnizeze cât mai curând posibil transformatoare și generatoare. În acelaşi timp şi Kievul încearcă să-și intensifice producția internă, însă este nevoie de patru până la opt luni pentru a asambla noi unități. Între timp, cetățenii sunt chemați să facă sacrificii imense.

Luptându-se cu lipsa apei curente, locuitorii Kievului au fost nevoiți să adune și să topească zăpada (care a căzut din belșug în aceste zile) pentru a găti şi a se spăla. În acelaşi timp se spune, între propagandă și realitate, că în unele săli de operație din țară cadrele sanitare operează la lumina lanternelor. De fapt acesta este şi scopul rușilor: să pună la pământ moralul cetățenilor, forțându-l pe Zelenski să facă concesii. În final, Moscova își propune să folosească şi mai mult iarna și energia pe post de armă împotriva Europei. După ce a redus fluxurile de gaze către UE cu 74% în ultimele luni, acum, Gazprom amenință că va întrerupe și livrările care ajung în Europa prin Ucraina.

Dacă, pe de o parte, țările europene și-au scăzut semnificativ dependența de gazul rusesc care soseşte prin conducte, pe de altă parte creşte dependența de GNL-ul rusesc, care reprezintă 16% din importurile europene de gaze pe mare. Un procent care crește vertiginos: între lunile ianuarie și octombrie 2022, importurile rusești de gaze naturale lichefiate au crescut cu peste 40% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

În prezent, UE importă din Rusia 45% din motorina de care are nevoie, Moscova continuând să fie de departe principalul furnizor extern al blocului. Cifre pe care le poate folosi pentru a încerca să fragmenteze frontul european, agravând actuala criză energetică, astfel încât să determine mai mult de un guvern să-şi revizuiască intensitatea sprijinului acordat Ucrainei, scrie 24plus.ilsole24ore.com

(Traducerea Rador)