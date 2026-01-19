Economie

Războiul giganților din tehnologie. Elon Musk cere despăgubiri uriașe de la OpenAI și Microsoft

Războiul giganților din tehnologie. Elon Musk cere despăgubiri uriașe de la OpenAI și MicrosoftElon Musk. Sursa foto: dreamstime.com
Elon Musk solicită între 65,5 şi 109,4 miliarde de dolari de la OpenAI şi între 13,3 şi 25,1 miliarde de dolari de la Microsoft, susţinând că ambele companii au obţinut „câştiguri necuvenite” datorită sprijinului său iniţial, potrivit documentelor prezentate unui tribunal federal american. Valoarea totală a pretenţiilor sale financiare ar putea ajunge la 134 de miliarde de dolari, informează CNBC.

Elon Musk, în război cu OpenAI și Microsoft

În documentul depus vineri, Musk afirmă că, fără implicarea sa directă, OpenAI nu ar fi existat, susţinând că a oferit cea mai mare parte a finanţării iniţiale, a sprijinit recrutarea echipei, a facilitat accesul la contacte strategice şi a conferit credibilitate proiectului în perioada 2015–2018, când organizaţia era încă o mică iniţiativă non-profit.

Avocaţii săi arată că Musk a contribuit cu aproximativ 38 de milioane de dolari, reprezentând circa 60% din finanţarea iniţială.

„Fără Elon Musk nu ar fi existat OpenAI. El a oferit cea mai mare parte a finanţării iniţiale, şi-a pus reputaţia în joc şi i-a învăţat tot ce ştia despre scalarea unei afaceri”, a declarat pentru Reuters avocatul său principal, Steven Molo.

Elon Musk susţine că suma investiţiilor sale, evaluată de expertul financiar C. Paul Wazzan, justifică solicitarea, argumentând că un investitor timpuriu poate obţine câştiguri mult mai mari decât investiţia iniţială.

OpenAI

OpenAI / sursa foto: dreamstime.com

Poziția OpenAI

OpenAI a respins cererea lui Musk, calificând-o drept „neserioasă” şi parte a unei „campanii de hărţuire”, după ce acesta a părăsit organizaţia şi a fondat xAI, un competitor. Microsoft nu a comentat public suma solicitată.

Tot vineri, OpenAI şi Microsoft au cerut instanţei să limiteze prezentarea expertizei lui Musk în faţa juriului, acuzând că analiza sa este „inventată”, „neconfirmabilă” şi „fără precedent”, menită să obţină „transferuri imposibile de miliarde de dolari de la o organizaţie non-profit către un fost donator devenit competitor”. Un reprezentant Microsoft a precizat că nu există dovezi că firma ar fi sprijinit vreo presupusă conduită ilegală a OpenAI.

Musk, șir de acuzații la adresa celor doi giganți

Judecătorul federal din Oakland, California, a stabilit ca procesul să fie judecat de un juriu, începând din aprilie.

Musk acuză OpenAI că a încălcat misiunea fondatoare prin trecerea la un model hibrid, cu o entitate for-profit capabilă să atragă investiţii majore, inclusiv peste 10 miliarde de dolari de la Microsoft.

Dosarul menţionează că Musk ar putea solicita daune punitive şi alte sancţiuni, inclusiv o posibilă ordonanţă judecătorească, dacă juriul va stabili vinovăţia vreuneia dintre companii. OpenAI şi Microsoft contestă însă metodologia expertului, considerând-o „nesigură” şi capabilă să inducă juriul în eroare.

