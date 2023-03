Războiul din Ucraina, Ziua 381. Ucrainenii au anunțat că au distrus toată forța ofensivă a mercenarilor Wagner

Ultimele ore au fost marcate de lupte în zona Bahmut, dar și de pierderi grele de partea armatei ruse. Astfel, Statul Major ucrainean anunță că 870 de militari ruși au fost lichidați, șase tancuri și șapte transportoare blindate fiind distruse.

În plus, ucrainenii mai susțin că au scos din luptă zece sisteme de artilerie ale armatei ruse, trei sisteme de rachete cu țevi dar, dar și că au doborât un avion de luptă.

#Ukraine: In the East, a Russian 9A83M2 TELAR of the advanced S-300V4 air defence system and a 9A331M TLAR of the Tor-M2 air defence system were taken out of action by unknown loitering munitions from the Ukrainian SBU "Alpha" SSO. pic.twitter.com/GAs4mgcWaq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 9, 2023